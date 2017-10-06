Муніципальне ШЕУ просить купити йому спецтехніку

30 жовтня на засіданні постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва Білоцерківської міської ради депутати заслухали звіт за 9 місяців роботи КП "Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління", яке раніше називалося КП "Білоцерківсвітло". Під час засідання з'ясувалося, що функцій ШЕУ підприємство фактично не виконує, бо немає відповідної техніки.

Як відомо, у грудні 2016 року за ініціативи міського голови Геннадія Дикого на базі КП «Білоцерківсвітло» було створено КП «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління». Таку ідею підтримали всього 26 депутатів, адже у багатьох місцевих обранців такий крок викликав багато питань щодо його доцільності. Геннадій Дикий пояснив необхідність створення такого підприємства тим, що місто повинно мати свій комунальний транспорт, який буде прибирати дороги, тротуари, відремонтує світлофори, зможе зробити ямковий ремонт на дорогах. Проте пройшло майже рік, а підприємство як обслуговувало виключно вуличне освітлення, так і продовжує це робити. Щоправда, встигло змінитися керівництво. Якщо раніше підприємство очолював Олександр Прилуцький, то нині – Анатолій Диба.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Влада Білої Церкви вирішила створити муніципальне ШЕУ

«Плануємо, якщо виділять кошти з міського бюджету, може по лізингу, взяти спецтехніку для прибирання тротуарів. Я зустрічався з представником компанії «Керхер», яка продає багатофункціональні машини для прибирання вулиць. Якби такі дві купити, ми б прибирали взимку весь центр міста. Вони чистять, миють тротуари, посипають піском, обрізають дерева, кущі. Така техніка працює і влітку. Вартість однієї машини – 1, 8 млн. грн, але вони окупляться. Також плануємо зробити аварійну бригаду, будемо піднімати люки на дорогах, замовником буде ДЖКГ», - поділився планами на засіданні комісії керівник підприємства Анатолій Диба.

Також він зазначив, що ще жодного кредиту для заміни ламп вуличного освітлення на енергозберігаючі ліхтарі підприємство не отримувало. Нагадаємо, 2 червня на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради ухвалили рішення про створення робочої групи, яка буде проводити перемовини про можливе отримання 400 тис. євро кредиту під 2% річних від Північної екологічної фінансової корпорації (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO) для заміни ламп розжарювання на енергоефективні ЛЕД-лампи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перемовини про кредит від NEFCO у розмірі 15 млн. грн. тривають

Наразі на підприємстві працює 25 працівників, підприємство обслуговує 8516 світлоточок, 330 км мереж вуличного освітлення. У поточному році здійснили поточного ремонту на 1, 6 млн. грн. Ще раніше на засіданні бюджетної комісії БМР підприємство просило надати фінансову допомогу з міського бюджету у розмірі 600 тис. грн. для того, аби розрахуватися з постачальниками обладнання. Проте депутати відмовили підприємству у такому проханні, адже змінами до бюджету виділили 5, 7 млн. грн на благоустрій міста, у тому числі на ремонт вуличного освітлення, оплату електроенергії, яка використовується для вуличного освітлення.