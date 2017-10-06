"Білоцерківтепломережі" дадуть 8 млн. грн. допомоги з міського бюджету?

Загальна заборгованість КП БМР «Білоцерківтепломережа» перед НАК «Нафтогаз України» складає 168, 8 млн. грн., де 145, 9 млн. грн. - заборгованість за використаний природний газ (з яких 39, 9 млн. грн. підлягає реструктуризації на 5 років, а 105, 9 млн грн – поточна заборгованість), та 22, 8 млн. грн. - заборгованість по штрафним санкціям (з яких 18, 9 млн. грн. підлягає списанню після виконання договорів реструктуризації, 678 тис.грн. – це судовий збір, який підприємство повинно сплатити та 3, 3 млн. грн. – штрафні санкцї).

По теперішній час не профінансована дотація за 2015 рік, яка затверджена територіальною комісією та складає 20,7 млн. грн. (для населення – 11,8 млн. грн., для бюджетних установ – 8,9 млн. грн.). Не вирішено питання по порядку та умовам надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води за 2016 та 2017 роки.

Крім того на даний час КП БМР «Білоцерківтепломережа» не має права самостійно розпоряджатись грошовими коштами, отриманими за послуги теплопостачання. Постановою Кабінету Міністрів України № 217 від 18 червня 2014 р. затверджено «Порядок розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу». Фактично, підприємство позбавлене можливості своєчасно сплачувати податки, заробітну плату, відрахування у соціальні фонди, вартість електроенергії та інші витрати.

Відповідно до п. 12 Постанови КМУ № 187 від 22.03.2017 року «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» обов’язок НАК “Нафтогаз України” постачати природний газ виробникам теплової енергії для всіх категорій використання природного газу на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням, а саме:

- станом на 23 число місяця, що передує місяцю постачання природного газу, рівень розрахунків виробника теплової енергії (без урахування штрафних санкцій) з додаванням суми оформлених відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 “Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій”, підписаних усіма учасниками розрахунків і переданих до органів Казначейства, але не профінансованих спільних протокольних рішень за усіма укладеними з НАК “Нафтогаз України” договорами постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо) становить не нижче 90 відсотків.

На сьогоднішній день у "Білоцерківтепломережі" цей відсоток складає 85%. Для постачання НАК “Нафтогаз України” природного газу КП БМР «Білоцерківтепломережа» повинна оплатити грошовими коштами 8 млн. грн., щоб вийти на відсоток оплати 90%.

Член виконкому Білоцерківської міської ради Вадим Маршалок поцікавився у заступника міського голови Інни Новогребельської, яка економічна перспектика цього підприємства, яке постійно "штормить"? Інна Новогребельська зазначила, що держава надає субвенцію значно довше, ніж штрафують за несплату коштів комунальне підприємство. До того ж законодавчі нюанси не дають Тепломережі вчасно розплачуватися за газ. Та, якщо не погасити ці борги, то місто лишиться без опалення. Ще один член виконкому Валерій Гнатюк зазначив, що така проблема є не тільки у нашого підприємства.

Члени виконкому Юрій Гриненко та Олександр Поляруш запитували, чи не краще перевести хоча б частину будинків на індивідуальне опалення. На що Валерій Гнатюк заперечив, бо, мовляв, треба замінювати газові труби до будинку чи проводити нові електромережі (у разі індивідуального опалення електроенергією), а це дуже дорого.

Тому виконком одноголосно (11 голосів) підтримав таке рішення і виніс його на розгляд сесії Білоцерківської міської ради.

Варто нагадати дві речі. По-перше, вже не один рік Білоцерківський онкодиспансер просить виділити кошти на закупівлю сучасного опромінювача, аби білоцерківці не змушені їздити до Києва на лікування. Опромінювач коштує приблизно 16 млн. грн. Проте коштів роками не виділяють.

По-друге, ТОВ "Білоцерківвода", у концесії якої знаходиться комунальний водоканал, натомість сплачує у міський бюджет концесійний платіж, а не просить фінансової допомоги.