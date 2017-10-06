У Білій Церкві планують ввімкнути опалення 22 жовтня

19 жовтня на сайті Білоцерківської міської ради було опубліковано розпорядження міського голови про початок пробних пусків подачі теплоносія до житлових будинків, закладів охорони здоров’я, дошкільних, шкільних, позашкільних, інших закладів соціальної сфери з 33 жовтня 2017 року.

Підключення споживачів до систем теплопостачання здійснювати при наявності актів готовності до опалювального сезону, визначених додатком 10 до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 р. № 71, та при проведених розрахунках і погашенні заборгованості за енергоносії.