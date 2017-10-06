Клумби біля міськради кардинально зміняться

"Всі офіційні зустрічі з делегаціями з інших міст та держав проходять в приміщені Білоцерківської міської ради. Тобто, благоустрій навколо нього є лицем міста. Тому, аби не було соромно перед гостями, сьогодні вже розпочато роботи по влаштуванню газону та озелененню клумб. Всі рослини, які нині там ростуть, будуть пересаджено на інші квітники. Ялиноньки знайдуть собі затишне місце в Парку Слави!", - йдеться у повідомленні ДЖКГ.

Ялинки, а поміж них є дві, у яких недобросовісні мешканці встигли зламати вершки, пересадять, а на яких місце посадять яблуні Роялті або простіше кажучи райські яблуні. На двох великих клумбах біля міськради квіти саджати не будуть, натомість буде газон з поливом, а на двох малих клумбах при вході у приміщення висадять багаторічні квіти.

Нагадаємо, нові ялини біля міськради висадили не так давно: у березні 2015 року замість старих та покручених дерев.