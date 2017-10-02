Садочки, школи та лікарні підключають до опалення

Згідно з рішенням, опалювальний сезон для закладів охорони здоров’я, дитячих дошкільних, шкільних, позашкільних та спортивних закладів міста розпочнеться з 10 жовтня 2017 року після того, як будуть подані відповідні заявки керівників установ та якщо температура у приміщеннях буде нижче 16 градусів.

На сьогодні вже 9 закладів охорони здоров'я та 21 заклад освіти звернулися з такими заявами. Проте, за словами начальника ДЖКГ Анатолія Кравця, не всі заклади зможуть підключити відразу "чисто з технічної точки зору".

Опалювальний період для житлового фонду, інших споживачів міста Біла Церква розпочнеться виходячи з кліматичних умов, якщо протягом трьох діб

середня добова температура зовнішнього повітря становить 8 градусів тепла та нижче.

Підключення споживачів до систем теплопостачання здійснюватиметься при наявності актів готовності до опалювального сезону, визначених додатком 10 до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 р. № 71, та при проведених розрахунках і погашенні заборгованості за енергоносії.