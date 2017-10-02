Важливо
Податковий календар на жовтень - Понеділок, 02 жовтня 2017, 13:17
Заходи до Дня захисника України - Понеділок, 02 жовтня 2017, 12:55
Увага! Профілактична промивка мереж - П'ятниця, 22 вересня 2017, 13:39

Садочки, школи та лікарні підключають до опалення

  • Вівторок, жовт. 10 2017
  • Автор 
Садочки, школи та лікарні підключають до опалення

10 жовтня відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, на якому ухвалили рішення про початок опалювального сезону 2017-2018 рр.

Згідно з рішенням, опалювальний сезон для закладів охорони здоров’я, дитячих дошкільних, шкільних, позашкільних та спортивних закладів міста розпочнеться з 10 жовтня 2017 року після того, як будуть подані відповідні заявки керівників установ та якщо температура у приміщеннях буде нижче 16 градусів.

На сьогодні вже 9 закладів охорони здоров'я та 21 заклад освіти звернулися з такими заявами. Проте, за словами начальника ДЖКГ Анатолія Кравця, не всі заклади зможуть підключити відразу "чисто з технічної точки зору".

Опалювальний період  для житлового фонду, інших споживачів міста Біла Церква розпочнеться виходячи з кліматичних умов, якщо протягом трьох діб
середня добова температура зовнішнього повітря становить 8 градусів тепла та нижче.

Підключення споживачів до систем теплопостачання здійснюватиметься  при наявності актів готовності до опалювального сезону, визначених додатком 10 до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж,  затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 р. № 71, та при проведених розрахунках і погашенні заборгованості за енергоносії.

SocButtons v1.5
Прочитано 3 раз
Опубліковано в ЖКГ

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Чи задоволені ви ремонтом доріг у місті?

так, помітні зміни - 22.2%
ні, не помітив - 2.8%
ремонтують лише в центрі - 16.7%
ремонтують, але дуже довго - 36.1%
а що десь йде ремонт? - 22.2%

Всього голосів: 36
The voting for this poll has ended

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео