Розпочинається процес розрахунку розміру "зимової" субсидії

Інформація про те, які доходи будуть враховані при перерахунку субсидії, чи позбавляє покупка у розмірі 50 тис грн права на субсидію, як не враховувати при розрахунку прописаних, але не прживаючих членів родини та чи оскаржені в суді борги дозволяють оформити субсидію.

Призначення субсидії на опалювальний сезон

За тиждень в Україні розпочнеться процес розрахунку розміру зимової субсидії.

Нагадаємо, субсидії призначається на рік - з травня до травня наступного року. Її розмір розраховується - окремо на літній період, окремо на зимовий - виключно на основі доходів "прописаних" з числа фактично проживаючих в помешканні осіб.

Якщо допомогу в травні призначено, у жовтні її розмір автоматично розрахують на новий опалювальний сезон. Жодних документів субсидіантам повторно подавати не потрібно.

Врахування доходів

На новий опалювальний сезон 2017/18рр. – з 1 жовтня 2017р - при розрахунку розміру субсидії будуть враховані доходи громадян за I і II квартал 2017 року, а на неопалювальний період – з 1 травня 2018 року - за III і IV квартал 2017 року.

Це об’єктивно. Бо, громадянин, наприклад, весь минулий рік працював і отримував високу заробітну плату. У цьому році з тих чи інших причин звільнився з роботи і потребує допомоги в оплаті комуналки з об’єктивних причин. Соціально несправедливо брати до уваги його минулорічні доходи, коли він міг самотужки сплачувати рахунки за тепло, електроенергію та воду. Тому Уряд пішов назустріч таким людям, адаптуючи їх соціальний стан до дати призначення субсидії.

Крім того, у травні-червні цього року виникли затримки з перепризначенням субсидій на літній період, бо фіскальна служба не змогла вчасно надати інформацію про доходи громадян за I квартал цього року. Особливо помітно це було у великих містах. Уряд врахував і цей аргумент.

Субсидія призначається не на прописаних, а на фактично проживаючих

Діти пішли вчитися і фактично з вами не проживають або син чи дочка переїхали у інше місто, але ще досі прописані у Вас? Держава йде назустріч таким сім’ям і пропонує доходи тих, хто прописаний, але фактично не проживає у помешканні, не враховувати під час розрахунку розміру субсидії.

У такому випадку мешканець квартири при оформленні субсидії, в Декларації про доходи у розділі «склад сім’ї», повинен вказати родичів, котрі зареєстровані, але не живуть з субсидієотримувачем. Зокрема, треба написати: «зареєстровані, але не проживають». Разом із Декларацією треба подати Заяву з проханням розглянути на Комісії питання про нарахування субсидій на фактичну кількість людей, які мешкають у квартирі. А також надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою (довідка з місця роботи в іншому місці), (довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо).

На підставі цієї заяви Управління соціального захисту спрямовує в помешкання цього заявника державного соціального інспектора. Він у свою чергу, приходить, перевіряє, складає акт. Далі в органі соціального захисту готують подання на Комісію. І Комісія приймає рішення: призначити субсидію, скажімо, не на п’ять чоловік, а, на трьох. І це рішення Комісії є обов’язковим до виконання тими житлово-комунальними підприємствами, які є надавачами послуг. Тобто послуги нараховуються не на п’ятьох прописаних, а на трьох реальних мешканців. І доходи для обрахунку субсидії також беруться з трьох замість п’яти членів родини.

Не всі покупки у розмірі 50 тис. грн позбавляють права на субсидію

Основний критерій, за яким житлова субсидія не призначається, є одноразова покупка, яка перевищує 50 тисяч гривень. Однак, і тут є виключення. Зокрема, оплата дороговартісного лікування будь-кого з членів сім’ї, довготривале накопичення коштів на купівлю квартири, чи оплата навчання дитини.



Якщо, до прикладу, родина 10 років збирала кошти, щоб придбати собі помешкання. Купівля квартири перевищила 50 тисяч гривень і у сім’ї немає іншого помешкання – такі люди мають змогу подати документи для оформлення житлової субсидії на розгляд Комісії з питань соціального захисту населення, які діють при кожній райдержадміністрації або органі місцевого самоврядування. Аналогічна ситуація і з оплатою навчання дитини.



Якщо родина здійснила покупку, що перевищує 50 тис. грн. у період отримання субсидії, безповоротну державну допомогу у сплаті житлово-комунальних послуг їй НЕ припинять надавати. Факт такої купівлі впливає на право на призначення субсидії на наступний термін.



На оформлення субсидії також НЕ впливає вартість майна, отриманого у спадок або у подарунок. Цей дохід не включається до сукупного доходу сім’ї і не береться до уваги при розрахунку розміру субсидії. Наявність у власності двох житлових приміщень, двох автомобілів також НЕ впливає на право отримання субсидії. Береться до уваги офіційний дохід, який приносить це майно.



Якщо сім’я придбала квартиру у кредит, то при визначені її права на субсидію враховується сума першого внеску. Якщо ця сума перевищує 50 тис. гривень, субсидія може бути призначена за рішенням Комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.

Оскаржені в суді борги не позбавляють права на субсидію

Існують непоодинокі випадки, коли громадяни оскаржують у судовому порядку виставлену надавачем послуги суму заборгованості і тому відмовляються сплачувати відповідні кошти або ж укладати договір реструктуризації. Уряд пішов назустріч таким сім’ям: борг за комунальні послуги, який оскаржується у суді, не впливає на субсидію.

У ситуації, коли громадяни не погоджуються із заборгованістю вони можуть її оскаржити. На підставі рішення суду про анулювання боргу, або до винесення рішення суду розмір заборгованості, що оскаржується, рішенням Комісії з питань призначення житлових субсидій, які працюють при органах виконавчої влади на місцях, дія житлової субсидії відновлюється з моменту призупинення, тобто з травня 2017 року.

Інформація із сайту teplo.gov.ua