Важливо
Податковий календар на жовтень - Понеділок, 02 жовтня 2017, 13:17
Заходи до Дня захисника України - Понеділок, 02 жовтня 2017, 12:55
Увага! Профілактична промивка мереж - П'ятниця, 22 вересня 2017, 13:39

Куди поскаржитися на любителів палити бур'яни

  • Вівторок, жовт. 03 2017
  • Автор 
Куди поскаржитися на любителів палити бур&#039;яни

3 жовтня під час прес-конференції начальник управління благоустрою та екології Департаменту ЖКГ Альона Колотницька розповіла про строки проведення двомісячника благоустрою та закликала громадян і підприємства активно долучатися до прибирання міста.

Двомісячник санітарного очищення, озеленення і благоустрою Білої Церкви триває з 27 вересня по 24 листопада. Загальноміську толоку заплановано провести 21 жовтня та 18 листопада.

Для проведення прибирання закуплено необхідний реманент. Граблі, лопати, мітли, контейнера для прибирання можна замовити у ДЖКГ. Також планується розміщення по місту контейнерів, куди жителі можуть скидати бур’яни, листя, обрізані гілки,  щоб не спалювати їх.

Альона Колотницька наголосила, що будуть проводитися рейди з виявлення тих громадян, які всупереч заборонам, все одно палять бур'яни  у приватному секторі чи на прибудинковій території. Порушникам загрожує, як адміністративна відповідальність (штраф до 1700 грн), так і кримінальна.

Також вона зазначила, що на базі ДЖКГ нарешті запрацював кол-центр, куди можна дзвонити з будь-якими проблемами та запитаннями комунального характеру: аварії, благоустрій, безпритульні тварини, спалювання листя тощо.

Мобільні телефони кол-центру: 063-310-77-55, 067-310-77-55, 099-310-77-55 та стаціонарний – 30-70-50. Працюватиме центр з 8:30 до 17:00. Якщо ви помітили порушника, який спалює сміття у неробочі години (тобто до 8:30 та після 17:00), телефонуйте до поліції за номером 102. За словами Альони Колотницької, вони повинні реагувати на такі виклики громадян. 

SocButtons v1.5
Прочитано 308 раз
Опубліковано в ЖКГ

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Чи задоволені ви ремонтом доріг у місті?

так, помітні зміни - 22.2%
ні, не помітив - 2.8%
ремонтують лише в центрі - 16.7%
ремонтують, але дуже довго - 36.1%
а що десь йде ремонт? - 22.2%

Всього голосів: 36
The voting for this poll has ended

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео