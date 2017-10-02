Куди поскаржитися на любителів палити бур'яни

3 жовтня під час прес-конференції начальник управління благоустрою та екології Департаменту ЖКГ Альона Колотницька розповіла про строки проведення двомісячника благоустрою та закликала громадян і підприємства активно долучатися до прибирання міста.

Двомісячник санітарного очищення, озеленення і благоустрою Білої Церкви триває з 27 вересня по 24 листопада. Загальноміську толоку заплановано провести 21 жовтня та 18 листопада.

Для проведення прибирання закуплено необхідний реманент. Граблі, лопати, мітли, контейнера для прибирання можна замовити у ДЖКГ. Також планується розміщення по місту контейнерів, куди жителі можуть скидати бур’яни, листя, обрізані гілки, щоб не спалювати їх.

Альона Колотницька наголосила, що будуть проводитися рейди з виявлення тих громадян, які всупереч заборонам, все одно палять бур'яни у приватному секторі чи на прибудинковій території. Порушникам загрожує, як адміністративна відповідальність (штраф до 1700 грн), так і кримінальна.

Також вона зазначила, що на базі ДЖКГ нарешті запрацював кол-центр, куди можна дзвонити з будь-якими проблемами та запитаннями комунального характеру: аварії, благоустрій, безпритульні тварини, спалювання листя тощо.

Мобільні телефони кол-центру: 063-310-77-55, 067-310-77-55, 099-310-77-55 та стаціонарний – 30-70-50. Працюватиме центр з 8:30 до 17:00. Якщо ви помітили порушника, який спалює сміття у неробочі години (тобто до 8:30 та після 17:00), телефонуйте до поліції за номером 102. За словами Альони Колотницької, вони повинні реагувати на такі виклики громадян.