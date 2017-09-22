Осінній двомісячник санітарного очищення, озеленення та благоустрою міста Біла Церква пройде з 27 вересня 2017 року по 24 листопада 2017 року, а міська толока 21 жовтня 2017 року та 18 листопада 2017 року.
Затверджено дати проведення загальноміської толоки
- Вівторок, вер. 26 2017
- Автор bc-news
26 вересня члени виконкому Білоцерківської міської ради затвердили час проведення двомісячника благоустрою та загальноміської толоки.
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Опубліковано в ЖКГ
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