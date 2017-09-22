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Затверджено дати проведення загальноміської толоки

  • Вівторок, вер. 26 2017
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Затверджено дати проведення загальноміської толоки

26 вересня члени виконкому Білоцерківської міської ради затвердили час проведення двомісячника благоустрою та загальноміської толоки. 

Осінній двомісячник санітарного очищення, озеленення та благоустрою міста Біла Церква пройде з 27 вересня 2017 року по 24 листопада 2017 року, а міська толока  21 жовтня 2017 року та 18 листопада 2017 року.

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Опубліковано в ЖКГ

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Павло Дворський
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