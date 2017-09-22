Звідкіля у газових квитанціях з'явилися перерахунки?

У вересні багато мешканців Білої Церкви отримали квитанції, де у графі «Перерахунки у серпні» з’явилися певні суми до оплати. У багатьох споживачів, які не мають боргів, не отримують субсидії чи не мають пільг, виникло питання, що це за суми. За роз'ясненням ми звернулися до начальника Білоцерківської філії ПАТ «Київоблгаз» Ігора Савельєва.

З’ясувалося, що при формуванні квитанцій ТОВ «Київоблгаззбут» використовує ту ж методику, що й «Київобленерго», тобто, якщо споживач не подав у встановлений термін показники лічильника, програма у автоматичному режимі обраховує йому додаткові куби газу. Якщо наступного місяці ці кубометри не були спожиті, вони мінусуються при перерахунку.

Тільки раніше ці автоматично дораховані кубометри обліковувалися однією сумою, а от з серпня споживач побачив у квитанції дві суми: вартість спожитого газу по лічильнику на дату відвідання вашої квартири працівником ТОВ «Київоблгаззбут» та вартість додатково нарахованих кубів, які вважається, що споживач використає до кінця місяця.

Приклад квитанції

Наприклад (дивіться квитанцію на фото), на день візиту працівника газконтори споживач використав 19,56 кубів газу, далі до кінця місяця програма нарахувала йому ще умовно 6,41 кубів газу. Таким чином, 19,56 куб м помножити 6, 9579 грн/куб м + 6,41 куб м помножити 6, 9579 грн/куб м дорівнює (136,13 грн + 44,57 грн) 180, 69 грн. Раніше у квитанціях була лише одна цифра (180, 69 грн), а тепер дві цифри (136,13 грн + 44, 57 грн). Таким чином, жодних додаткових оплат немає.

Додаткові куби можна побачити на квитанції у рядку "Коригування"

Щоб уникнути такої складної арифметики, споживачам наполегливо рекомендують щомісяця фіксувати та передавати газорозподільній компанії показання лічильника з 1 до 5 числа включно. Це стосується усіх без виключення побутових споживачів, у яких встановлений лічильник газу.

Встановлено такі способи передачі показників:

зареєструйтеся на сайті 104.ua, зайдіть в особистий кабінет та внесіть показники лічильника; зателефонуйте до контакт-центру за номера 044 364 61 04 або 067 44 49 104, щодня з 8 до 20:00 вам відповість оператор чи залиште свої повідомлення на автовідповідачу; відправте SMS на номер 7104 у такій формі: ХХХХХХХХХХ (номер вашого особового рахунку, 10 цифр) пробіл ХХХХХ (показники лічильника, до 5 цифр).

Варто також нагадати, що газорозподільна компанія має право й обов’язок не менше ніж один раз в шість місяців перевірити достовірність та коректність показань наданих споживачами, завітавши до вашої домівки.

Газорозподільна компанія у разі неотримання показань лічильника від споживача протягом з 1 до 5 числа кожного місяця, зобов’язана визначити обсяг споживання газу за минулий місяць розрахунковим методом, з використанням групи споживання до якої віднесено споживача та відповідного визначеного для кожної групи споживання середньостатистичного річного профілю споживання природного газу в розрізі місяців.