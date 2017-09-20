Риба гине, а винних знайти не можуть

«Вода в річці перетворилась на білу жирну субстанцію. Виявлено скид невідомої речовини в річку Протока приблизно о 10-00. На місце події оперативно виїхали представники ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», комісії з питань виявлення та ліквідації несанкціонованих приєднань і викидів стоків громадянами та організаціями до мережі зливової каналізації та безпосередньо у водні об’єкти міста, поліції та Білоцерківського РВ ГУ ДСНС України в Київській області», - сказано у повідомленні.

Фахівці обстежили прилеглу територію для виявлення порушників. Вдалося обстежити всі каналізаційні колодязі поблизу, окрім тих, що знаходились на території автостоянки. ТОВ «Білоцерківвода» зазначає, що охоронець відмовився пускати комісію на територію автостоянки, власницею якої виявилася Людмила Дригало. Вона також є власницею ТМ «Дригало» (виготовлення напівфабрикатів).

Суперечки між підприємцем Людмилою Дригало та концесіонером тривають уже не перший рік. Пані Дригало нібито, як зазначається у тексті повідомлення, не хоче сплачувати штрафи за скид наднормативних забруднень зі стічними водами у міську каналізацію її підприємствами, за що фабрику, розташовану на вул. Пушкінська, відключили від каналізації. Пані Дригало вийшла з цієї ситуації, найнявши асенізаторські машини. Проте куди вони звозять відкачену стічну воду, невідомо. Подано заяву про злочин. Слідство триває.

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У свою чергу, Людмила Дригало на сторінці у ФБ зазначила, що це вендета з боку "Білоцерківвода", яка тягнеться з тих пір, як вона була депутатом міськради та голосувала проти віддання комунального підприємства "Білоцерківводоканал" в концесію ТОВ "Білоцерківвода". Підприємець не визнає результатів перевірки складу стічних вод, яку провадять лаборанти ТОВ «Білоцерківвода» та вимагає проведення аналізів у незалежних лабораторіях.

«Купили асенізатор і спокійно працюємо... Але не може спокійно на це реагувати "БЦВОДА"! Певний час їздили за нашою машиною, видивлялися, відслідковували... і, нічого не знайшовши, вирішили спровокувати ситуацію, щоб таки зробити Дригало Л. злочинницею! Хтось скинув у р. Протоку якусь незрозумілу мутну рідину і відразу вирішили прийти на об"єкт Дригало по вулиці Леваневського з перевіркою ливневих стоків. Який галас підняли з поліцією, прокурором, відеокамерою, представниками ЖКГ і ... завідуючою все тієї ж відомчої лабораторії " Білоцерківвода" ...))) Все наполягали на взятті аналізу (як завжди)... Я готова, але за умови запросити представників незалежної лабораторії... Ну так, на всякий випадок... Тож, шановні білоцерківці, а особливо приватні підприємці, сьогодні прийшли до мене, завтра прийдуть до вас ! Єднаймося у боротьбі проти свавілля !», - пише Людмила Дригало.

На жаль, зрозуміти жителям Білої Церкви, які не причетні до цих скандалів, хто в цій ситуації має рацію, неможливо. Чомусь всі розслідування лишаються без оприлюднення їх фактичних результатів.

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Результати розслідування забруднення р. Протоки у травні цього року хлором теж лишилися невідомими. На 35 засіданні сесії Білоцерківської міської ради ані начальник Білоцерківської поліції, ані начальник Білоцерківської місцевої прокуратури нічого не сказали з цього приводу, також жодного питання від депутатів, у тому числі від представників ВО «Свобода», які першими виявили загибель риби у р. Рось, до начальників правоохоронних органів не пролунало.