Рибу у р. Протока знову потруїли

На місце події оперативно виїхали директор технічний “БІЛОЦЕРКІВВОДА” Олексій Пахольчук, представники ДЖКГ та поліції. Відібрано проби сточних вод на аналіз. За попередніми даними походження стічних вод – харчове виробництва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Автомийка зливала стоки у річку Рось

На місці події працює комісія. Триває слідство.

Нагадаємо, 21 травня цього року вже був зафіксований факт масової загибелі риби у р. Протока у результаті забруднення води хлором. Тоді Держпродспоживслужба, яка відбирала проби води, зафіксувала перевищений вміст вільного хлору у воді, яка виходила з боку Консервного заводу. Проте розслідування причини забрудення річки у травні триває й досі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Названо причину загибелі риби у р. Протока