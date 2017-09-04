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Рибу у р. Протока знову потруїли

  • Вівторок, вер. 19 2017
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Рибу у р. Протока знову потруїли

19 вересня 2017 року працівники ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" виявили несанкціонований скид стічних вод в міську дощову каналізацію поблизу р. Протока.

На місце події оперативно виїхали  директор технічний “БІЛОЦЕРКІВВОДА” Олексій Пахольчук, представники ДЖКГ та поліції.  Відібрано проби сточних вод на аналіз. За попередніми даними походження стічних  вод – харчове виробництва.

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На місці події працює комісія. Триває слідство.

Нагадаємо, 21 травня цього року вже був зафіксований факт масової загибелі риби у р. Протока у результаті забруднення води хлором. Тоді Держпродспоживслужба, яка відбирала проби води, зафіксувала перевищений вміст вільного хлору у воді, яка виходила з боку Консервного заводу. Проте розслідування причини забрудення річки у травні триває й досі.

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Опубліковано в ЖКГ

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