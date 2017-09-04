Термін подачі заяв на монетизацію субсидії продовжено

Уряд відреагував на запити тих субсидіантів, які не встигли до 1 вересня подати в управління соціального захисту населення на отримання «живих» коштів за зекономлену субсидію. Всі ті, хто в минулий опалювальний період економив газ та електроенергію, яку використовують для опалення будинку, можуть до 1 листопада 2017 року скористатися можливістю отримати від Уряду премію за свою енергоефективність.

Виплата «живих» грошей у рамках урядового проекту з монетизації частини зекономлених субсидій здійснюється Урядом вперше за роки української незалежності. Це перший крок переходу до повної монетизації пільг і субсидій.

Монетизації за результатами попереднього опалювального сезону підлягає економія електроенергії в еквіваленті вартості 150 кВт та природного газу - 100 кубометрів за умови що ці ресурси використовуються для опалення. Максимальна сума коштів, які може отримати громадянин - 135 гривень за зекономлену електроенергію та близько 700 гривень за зекономлений обсяг газу.

Під монетизацію підпадають близько 2 млн. домогосподарств. Громадяни, які зекономили ресурси, мають до 1 листопада поточного року звернутися до органів соціального захисту із відповідною заявою та вказати реквізити банківського рахунку або поштового відділення, куди можна перерахувати кошти. Виплата коштів відбуватиметься у вересні-листопаді цього року.

Якщо громадянин має зекономлену субсидію на газ або електроенергію, які використовуються для опалення, але з якихось причин не був включений у відповідний список на монетизацію, він може звернутися до підприємства з проханням включити його у додатковий список. Або ж – потрібно надати інформацію органу соціального захисту населення про наявність зекономленої субсидії, що часто видно з платіжки. І на підставі цього управління соцзахисту має право запитати надавача послуги – чому такого громадянина не було включено у відповідні списки.

Сайт http://teplo.gov.ua