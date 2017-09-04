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Найкращі клумби Білої Церкви

  • Четвер, вер. 14 2017
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Найкращі клумби Білої Церкви

Департамент житлово-комунального господарства підбив підсумки міського конкурсу на кращу клумбу, створену підприємствами, організаціями, установами міста на своїх прилеглих територіях, присвячений Дню міста. Переможцями стали:

У категорії «Підприємства, установи, організації»:
– ПП «Маршалок»;
– житлово-будівельний кооператив «Зелений»;
– Київська обласна торгово-промислова палата;
– громадська організація «Зміни Білу Церкву».

У категорії «Загальноосвітні школи та гімназії»:
– Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» Білоцерківської міської ради Київської області; 
– Білоцерківська гімназія № 2 Білоцерківської міської ради Київської області;
– Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 16 Білоцерківської міської ради Київської області ім. М.Кириленка.

У категорії «Інститути, технікуми, професійні училища, позашкільні заклади»: 
– Київській обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту;
– Технолого-економічний коледж Білоцерківського Національного Аграрного Університету.

У категорії «Заклади охорони здоров’я»: 
– Білоцерківський військовий госпіталь; 
– Стоматологічний кабінет ФОП Осадчий О.Л.;
– Білоцерківський обласний онкологічний диспансер.

У категорії «Заклади торгівлі та побутового обслуговування»: 
– Ювелірний магазин Київського ювелірного заводу; 
– ФОП Коршак Тетяна Анатоліївна (магазин «Квіти»);
– Магазин «Королева».

Нагородження переможців відбудеться 16 вересня о 16.00 год. на сцені біля БРУМу.

Фото клумб можна подивитися ТУТ

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Опубліковано в ЖКГ

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