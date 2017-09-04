Найкращі клумби Білої Церкви

У категорії «Підприємства, установи, організації»:
– ПП «Маршалок»;
– житлово-будівельний кооператив «Зелений»;
– Київська обласна торгово-промислова палата;
– громадська організація «Зміни Білу Церкву».
У категорії «Загальноосвітні школи та гімназії»:
– Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» Білоцерківської міської ради Київської області;
– Білоцерківська гімназія № 2 Білоцерківської міської ради Київської області;
– Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 16 Білоцерківської міської ради Київської області ім. М.Кириленка.
У категорії «Інститути, технікуми, професійні училища, позашкільні заклади»:
– Київській обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту;
– Технолого-економічний коледж Білоцерківського Національного Аграрного Університету.
У категорії «Заклади охорони здоров’я»:
– Білоцерківський військовий госпіталь;
– Стоматологічний кабінет ФОП Осадчий О.Л.;
– Білоцерківський обласний онкологічний диспансер.
У категорії «Заклади торгівлі та побутового обслуговування»:
– Ювелірний магазин Київського ювелірного заводу;
– ФОП Коршак Тетяна Анатоліївна (магазин «Квіти»);
– Магазин «Королева».
Нагородження переможців відбудеться 16 вересня о 16.00 год. на сцені біля БРУМу.
Фото клумб можна подивитися ТУТ