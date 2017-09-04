КАТП-1028 підвищує тарифи на вивіз сміття для організацій

Керуючись п.2.5 «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комуналь-них послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390 ПрАТ„КАТП-1028” доводить до відома споживачів інформацію про зміну діючих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів.

Інформація про зміну діючих тарифів на послуги з вивезення (збирання та перевезення) побутових відходів, що надаються ПрАТ «КАТП-1028» іншим суб’єктам господарювання з 01.10.2017 року.

Враховуючи реалії сьогодення, кон’юнктуру ринку, виникла необхідність здійснити зміну діючих тарифів на послуги з вивезення (збирання та перевезення) твердих побутових відходів, оскільки наше підприємство надає послуги по тарифам, що встановлювалися з 1 жовтня 2014 року (відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 09.09.2014 № 332 для всіх інших суб’єктів господарювання застосовуються договірні ціни на послуги).

Причинами перегляду тарифів є значне зростання вартості основних складових діючих тарифів. Порівняно з 2014 роком, вартість стисненого газу зросла на 67,7 %, вартість дизельного пального на 52,1 %, ціни на автомобільні моторні мастила зросли на 25,8 %, на шини - на 62,4 %, акумуляторні батареї - на 132,4%, запасні частини на 225 %. Податок на нерухоме майно зріс на 338,4% , ставка земельного податку зросла на 300 %. Збільшилася вартість електроенергії на 59 %, води та водовідведення - на 59,1 %, вартість природного газу для опалення приміщень - на 55,2 %. Сума амортизації основних засобів збільшилася на 37,4%. Розмір мінімальної заробітної плати збільшився на 162,7%, відповідно зросли й нарахування податків та зборів на заробітну плату.

Метою перегляду тарифів на вивезення ТПВ є приведення діючих тарифів до економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг, відповідно до ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів».

Враховуючи вищезазначене, тарифи на вивезення твердих побутових відходів становитимуть:

Назва послуги Діючі тарифи Тарифи з 01.10.2017 р. % підвищення грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ Перевезення ТПВ до 2-х контейнерів на майданчику 43,32 54,96 26,9 3-и та більше контейнерів на майданчику 38,88 41,4 Збирання ТПВ до 2-х контейнерів на майданчику 6,30 8,16 29,5 3-и та більше контейнерів на майданчику 5,46 49,5 Захоронення ТПВ* - 15,72 15,72 - Разом: 65,34/60,06 78,84 20,7/31,3 Разом без послуги збирання ТПВ (контейнер споживача): 59,04/54,60 70,68 19,7/29,5

*Примітка: тариф на послугу з захоронення побутових відходів залишається без змін та встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (постанова НКРЕКП від 27.04.2017 № 601 "Про затвердження Порядку формування тарифу на послугу з захоронення побутових відходів").

В результаті зміни тарифів, передбачається підвищення якості надання послуг, оновлення застарілої спец.техніки, вирішення проблеми поліпшення технічного обслуговування транспортних засобів та дефіциту робітничих кадрів.

За інформацією сайту КАТП-1028