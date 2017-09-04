У Білій Церкві мешканці одного ОСББ хочуть повернутися до ЖЕКу

Українці завжди були людьми хазяйновитими, проте часи радянської влади привчили громадян до того, що їх відповідальність закінчується за межею власної квартири. А тому надане законодавцем право створити у своєму будинку ОСББ часто або не використовується мешканцями багатоповерхівок, або призводить до скандалів. Така ж ситуація трапилася і в будинку 105, що знаходиться на Олександрійському бульварі.

31 серпня ЖЕК-1, який обслуговує будинок, намагався передати керівнику ОСББ «Бульвар Олександрійський, 105» Оксані Зеленській документацію на будинок, адже ОСББ було створено ще рік тому, а документи до сих пір знаходяться в ЖЕКу. Більше того ОСББ подало на ЖЕК-1 в суд з вимогою віддати документи. ЖЕК-1 у свою чергу давно готовий віддавати документи, проте представники ОСББ не хочуть їх приймати, аж поки жеківці не усунуть всі недоліки по будинку.

Представник ОСББ, громадський активіст Віталій Блінов каже, що усунути недоліки в будинку, виготовити паспорт об’єкта та земельної ділянки перед передачею будинку ЖЕК зобов’язаний згідно Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, прийнятих 2 лютого 2009 року. Представники ЖЕК-1 натомість запевняють, що ці правила скасовані Законом України № 417-19 «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2015 року. Хто правий у цій ситуації, встановить суд, чергове засідання якого відбудеться 6 вересня.

Проте під час зустрічі представників ЖЕК-1 з мешканцями з’ясувалося, що частина їх не хочуть ОСББ у своєму будинку і цілком згодні з тим, щоб ЖЕК-1 надалі їх обслуговував. Більше того, журналісту БЦ News вони розповіли все, що думають з приводу ОСББ, його голови Оксани Зеленської та представника ОСББ Віталія Блінова. Приміром, сусідка пані Зеленської, яка мешкає поряд з нею у кв. 27, обурена поведінкою голови ОСББ, бо вона, мовляв, гримає вікнами, дверима та часто влаштовує гучні вечірки з паном Бліновим. Мешканці кв. 10 підозрюють, що пан Блінов і пані Зеленська незаконно створили ОСББ, адже не було, з їх слів, розвішано оголошень про збори з приводу створення ОСББ. Виявилося також, що голова ОСББ вже заборгувала ЖЕКу понад 5000 грн за надані послуги, хоча інші мешканці платять справно.

Голова ОСББ пані Зеленська та представник ЖЕКу так і не дійшли згоди щодо порядку передачі документів на будинок

Також вони вважають, що була підробка підписів. Приміром, у кв. 6 давно ніхто не проживає, але, зі слів обурених жителів будинку, цю квартиру записали нібито як таку, що «за» створення ОСББ. Мешканка квартири №12 запевняла, що її приміщення насправді має 88 кв м, тоді як у протоколі записано 69 кв м. І мотивом такого «зменшення» площі стало те, що вона проти ОСББ. При цьому мешканці в один голос запевняли, що протоколу зборів щодо створення ОСББ вони не бачили, бо їм, мовляв, ніхто його не показував. Більше того, вони зібрали 17 підписів за те, щоб знову повернутися на обслуговування в ЖЕК-1. Всього у будинку 32 квартири.

Виникає питання: що робили цілий рік мешканці цього будинку, якщо у них були претензії щодо створення ОСББ та підозра у фальсифікації? Чому проявили байдужість і не відстояли своє право у суді? Звісно, більшість з них – люди літнього віку, для яких звернення до суду – фізично і матеріально важка справа. Але ж є в них діти, внуки, інші родичі?

Тож ситуація з цим будинком є прикладом для всіх мешканців багатоповерхівок, незалежно від того, чи вони на балансі ЖЕКів, чи створили ОСББ/ЖБК, не бути байдужими, вчасно цікавитися тим, що відбувається у будинку, ходити на загальні збори. Інакше на ранок можна прокинутися у зовсім іншому будинку, долю якого вирішуватимуть спритніші сусіди.