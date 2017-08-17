Розпочалося голосування за проекти благоустрою міста, які запропонували мешканці Білої Церкви

З 1 по 15 вересня триватиме процедура голосування за великі та малі проекти, які будуть реалізовані за кошти громадського бюджету у 2018 році. До вашої уваги, адреси та час голосування:

- вул. Ярослава Мудрого, 15 (Виконавчий комітет міської ради);

- вул. Ярослава Мудрого, 19/1 (Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Кінотеатр ім. О. Довженка»);

- Торгова площа, 4/27 (Центральна бібліотека);

- Торгова площа, 11 (приміщення ЖЕК№6);

- вул. Вернадського, 10 (приміщення ЖЕК№6);

- вул. Леваневського, 34 (приміщення ЖЕК№7) - віддалене місце для роботи адміністраторів Центру надання адміністративних послуг

- вул. Східна, 20 (Білоцерківська загальноосвітня школа I-III ступенів №11 Білоцерківської міської ради Київської області);

- вул. Некрасова, 121 (Білоцерківська загальноосвітня школа I-III ступенів №20 Білоцерківської міської ради Київської області);

- вул. Леваневського, 55 (Бібліотека-філіал №8);

- вул. Таращанська, 167 (Білоцерківська загальноосвітня школа I-III ступенів №22 Білоцерківської міської ради Київської області);

- бульвар Олександрійський, 40 (Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Білоцерківської міської ради Київської області);

- б-р Олександрійський, 125 (Бібліотека-філіал №9);

- б-р Олександрійський, 94 (готель «Рось» 1-й поверх) - віддалене місце для роботи адміністраторів Центру надання адміністративних послуг;

- вул. Крижановського, 7 (Білоцерківська загальноосвітня школа I-III ступенів №5 Білоцерківської міської ради Київської області);

- вул. Польова, 70 (Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа I-III ступенів №15 - Дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий клуб» Білоцерківської міської ради Київської області);

- вул. Зарічанська, 42 (Білоцерківська загальноосвітня школа I-III ступенів №17 Білоцерківської міської ради Київської області).

Пункти для голосування за проекти Громадського бюджету міста Біла Церква працюватимуть за таким розкладом:

Дата Час голосування 01 вересня 2017 року 12:00 – 17:00 02 вересня 2017 року 11:00 – 16:00 03 вересня 2017 року 11:00 – 16:00 04-08 вересня 2017 року 09:00 – 17:00 09 вересня 2017 року 11:00 – 16:00 10 вересня 2017 року 11:00 – 16:00 11 – 15 вересня 2017 року 09:00 – 17:00

Право голосу має особа, громадянин України віком від 14 років, який зареєстрований або проживає на території м. Біла Церква, що підтверджується офіційними документами (паспортом, ID-карткою, довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання в місті).

Особа, що має намір проголосувати, має надати відповідальній особі за організацію проведення голосування підтверджуючі офіційні документи (паспорт або ID-картку - обов’язково, довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документами, що підтверджують факт проживання в місті).

На дільницях працюватиме система попередження подвійного голосування, відповідальна особа за організацію проведення голосування здійснюватиме перевірку відсутності дублюючого голосування в онлайн-режимі за допомогою автоматизованого програмного забезпечення.

Дільниці не прикріплені до районів, тобто жителі можуть зайти до будь-якої дільниці з необхідними документами і проголосувати.

Перелік проектів можна подивитися ТУТ