Варіанти оформлення клумб на кругових розв'язках Білої Церкви

Увага! Конкурс на кращий ескіз клумби на кругових розв'язках міста продовжено до 20 вересня. А поки що громадськості пропонують ось такі варіанти облаштування зелених зон.

Варіанти можна побачити тут: http://www.bc-rada.gov.ua/node/7424

Оголошення про конкурс:

З 20 липня по 20 серпня 2017 року триває збір пропозицій щодо ескіз-ідей облаштування кругових розв'язок м.Біла Церква, а саме:

1) вул.Київська, Осипенко, Ярослава Мудрого, Сквирське шосе;

2) вул.Першотравнева, Ярослава Мудрого, бул. Михайла Грушевського;

3) вул.Заярська, Таращанська.

В конкурсі можуть брати участь всі небайдужі мешканці міста Біла Церква, установи та заклади, громадські діячі, вільні художники та архітектори.

Пропозиції подавати до приймальні департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Андрея Шептицького, буд. 2, або надсилати на електронну пошту департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.