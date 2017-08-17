Варіанти оформлення клумб на кругових розв'язках Білої Церкви

Варіанти можна побачити тут: http://www.bc-rada.gov.ua/node/7424
Оголошення про конкурс:
З 20 липня по 20 серпня 2017 року триває збір пропозицій щодо ескіз-ідей облаштування кругових розв'язок м.Біла Церква, а саме:
1) вул.Київська, Осипенко, Ярослава Мудрого, Сквирське шосе;
2) вул.Першотравнева, Ярослава Мудрого, бул. Михайла Грушевського;
3) вул.Заярська, Таращанська.
В конкурсі можуть брати участь всі небайдужі мешканці міста Біла Церква, установи та заклади, громадські діячі, вільні художники та архітектори.
Пропозиції подавати до приймальні департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Андрея Шептицького, буд. 2, або надсилати на електронну пошту департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.