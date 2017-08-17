Тарифи на послуги ЖЕКів у Білій Церкві зросли

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 22 серпня прийняв рішення про встановлення нових тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій ЖЕК № 1, 6, 7. Рішення набуде чинності з 1 вересня 2017 року. Тарифи зросли на 11-15%, залежно від будинку.

Начальник департаменту житлово-комунального господарства міської ради Анатолій Кравець, доповідаючи питання, зазначив, що попередній тариф був розрахований у 2011 році. З того часу зросла вартість електроенергії, розмір зарплатні тощо. «У 2011 році вартість електроенергії становила 42 коп./кВт, мінімальна заробітна плата – 940 грн на початку року і 1004 грн наприкінці. На сьогодні – вартість 1 кВт електроенергії – 1,68 грн, мінімальна заробітна плата – 3200 грн. Тому відповідно до чинного законодавства відбулося коригування тарифів, які використовують ЖЕКи для надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, в сторону їх збільшення на 11-15%», - пояснив Анатолій Кравець.

На засіданні мер Геннадій Дикий зауважив, що мешканці багатоквартирних будинків можуть зробити вибір у способах управління своїм будинком. Приміром, якщо не подобається обслуговування в ЖЕКах, то можна створити ОСББ чи звернутися до приватної управлінської компанії.

До слова, з серпня тарифи на утримання прибудинкових територій зросли також у столиці. Київська міська державна адміністрація удвічі підвищила тариф на утримання прибудинкових територій - до 5-8 гривень за квадратний метр. У нові тарифи входить прибирання самого двору, під'їзду, даху, миття вікон та обслуговування ліфта.

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