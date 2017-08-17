Мінрегіон визначить, як будуть ділити лишки води у багатоповерхових будинках

2 серпня 2017 року набрав чинності Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», який зобовязує обліковувати спожиту теплову енергію та холодну і гарячу воду виключно по лічильникам, до того ж загальнобудинковим. Поквартирні лічильники будуть використовуватися лише для інформації постачальнику послуг. Для виконання умов закону відведено 2 роки.

Зокрема, всі багатоповерхові будинки мають бути оснащені будинковими вузлами обліку теплової енергії та води до серпня 2019 року. Витрати на обладнання будинків лічильниками оператор відшкодовує за рахунок споживачів.

Квартирні лічильники (які законом визначені як вузол розподільчого обліку) для виробника послуг будуть носити лише інформаційний характер та використовуватимуться виконавцем відповідної послуги або особою, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, для розподілу показань вузла комерційного обліку.

Законом № 2119 встановлено, що розподіл обсягу спожитої у будівлі гарячої, питної води, визначені за допомогою вузлів комерційного обліку, буде здійснюватись між споживачами наступним чином:

1) у разі, якщо частина води була витрачена на полив клумб і газонів, прибирання місць загального користування тощо та/або гарячої води - на прибирання місць загального користування тощо, обсяг відповідно води (холодної, гарячої), що розподіляється між споживачами, зменшується на обсяг, витрачений на такі загальнобудинкові потреби, визначений на підставі показань відповідних вузлів обліку;

2) у разі, якщо приміщення всіх споживачів у будівлі оснащені вузлами розподільного обліку гарячої, питної води, загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно води (холодної, гарячої), крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби, розподіляється між споживачами відповідно до обсягу споживання за показаннями вузлів розподільного обліку (квартирні водолічильники).

3) у разі, якщо жодне приміщення у будівлі не оснащене вузлами розподільного обліку гарячої, питної води, загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби)розподіляється між споживачами пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються такими послугами;

4) у разі, якщо частина приміщень у будівлі оснащена вузлами розподільного обліку води (холодної, гарячої), а частина - не оснащена, обсяг відповідної комунальної послуги, спожитий споживачами у приміщеннях, оснащених вузлами розподільного обліку, встановлюється у розмірі, визначеному за допомогою таких вузлів, а загальний обсяг спожитої води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби та споживачами у приміщеннях, оснащених вузлами розподільного обліку) розподіляється між споживачами, приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку, пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються такими послугами.

Варто відмітити, що розподіл між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг буде здійснюватися відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, яка на даний час розробляється Мінрегіоном та буде незабаром прийнята. А перехідними положеннями Закону № 2119 передбачене право співвласників багатоквартирного будинку, до затвердження зазначеної методики, визначати свій порядок розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг відповідно до положень статті 10 Закону № 2119.

У Білій Церкві наразі з 703 багатоповерхівок 455 мають теплові лічильники, ще 58 будинкам планують встановити цього року за державні та міські кошти. Також місцева влада планує до 1 жовтня 2018 року поставити теплові лічильники у всі багатоповерхівках міста, якщо це буде технічно можливо. При цьому лічильниками на холодну воду облданоно лише 30% багатоповерхівок. 95% власників квартир та 75% мешканців приватних будинків мають індивідуальні лічильники.

Послуга із централізованого постачання гарячої води у Білій Церкві не надається з 2016 року.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради