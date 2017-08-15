Як оформити субсидію без "прописки"?

Громадяни України, які не змогли оформити субсидію через відсутність так званої офіційної «прописки», мають можливість повторно звернутися до органів соціального захисту, оформивши договір оренди житла у довільній формі.

Безповоротна допомога Уряду у сплаті житлово-комунальних послуг - субсидія - оформлюється виключно на зареєстрованих у житловому приміщенні людей. Однак, Уряд пішов назустріч і тим людям, які не мають офіційної реєстрації, але сплачують комунальні послуги.

Якщо людина не змогла оформити субсидію через відсутність прописки в даному помешканні, але там проживає і сплачує рахунки за тепло, газ, світло й воду, держава забезпечила їй можливість скористатися безповоротною допомогою на підставі договору оренди житла. Рішенням Уряду не визначено жорстких вимог до такого документу: договір не потрібно завіряти нотаріально, достатньо лише двох підписів - власника житла та орендаря.

Такий документ є офіційним підтвердженням права людини на субсидію і повинен братися до уваги місцевими органами соціального захисту населення на користь сім’ї.

За матеріалами сайту Teplo.gov.ua