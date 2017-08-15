Порядок оформлення субсидії на тверде паливо

Субсидія на придбання твердого палива оформляється так само, як і звичайна житлова субсидія. Щоб її отримати, потрібно подати в місцевий орган соціального захисту декларацію про доходи та заяву. В останній слід підкреслити поле зі словами "на придбання твердого палива та скрапленого газу".
Такою допомогою мають можливість скористатися ті сім’ї, які використовують для опалення виключно тверде паливо. Субсидія їм надається незалежно від площі житла і виплачується один раз на рік в готівковій формі на особовий рахунок в банку. Чим менший дохід родини, тим більший розмір урядової допомоги вона отримає.