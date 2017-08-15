Важливо

Порядок оформлення субсидії на тверде паливо

  • Четвер, серп. 17 2017
  • Автор 

Безповоротна грошова допомога Уряду на придбання твердого палива (вугілля, дров, брикет тощо) призначається виходячи з норми у дві тони на одне домогосподарство на рік і граничного показника вартості, який становить 2 000 грн. за тонну.

Субсидія на придбання твердого палива оформляється так само, як і звичайна житлова субсидія. Щоб її отримати, потрібно подати в місцевий орган соціального захисту декларацію про доходи та заяву. В останній слід підкреслити поле зі словами "на придбання твердого палива та скрапленого газу".

Такою допомогою мають можливість скористатися ті сім’ї, які використовують для опалення виключно тверде паливо. Субсидія їм надається незалежно від площі житла і виплачується один раз на рік в готівковій формі на особовий рахунок в банку. Чим менший дохід родини, тим більший розмір урядової допомоги вона отримає.

За даними сайту Теplo.gov.ua

SocButtons v1.5
Прочитано 12 раз
Опубліковано в ЖКГ
Теги

Схожі матеріали (по тегу)

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео