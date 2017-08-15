Порядок оформлення субсидії на тверде паливо

Безповоротна грошова допомога Уряду на придбання твердого палива (вугілля, дров, брикет тощо) призначається виходячи з норми у дві тони на одне домогосподарство на рік і граничного показника вартості, який становить 2 000 грн. за тонну.

Субсидія на придбання твердого палива оформляється так само, як і звичайна житлова субсидія. Щоб її отримати, потрібно подати в місцевий орган соціального захисту декларацію про доходи та заяву. В останній слід підкреслити поле зі словами "на придбання твердого палива та скрапленого газу".