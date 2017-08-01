Субсидія призначається на фактичних, а не на всіх зареєстрованих мешканців житла

При нарахуванні субсидії враховуються доходи реальних мешканців житла, а не всіх зареєстрованих, повідомляє прес-служба Кабміну.

«Часто буває так, коли в квартирі або будинку, де проживають батьки, прописані діти, які фактично там не проживають вже багато років. Зрозуміло, що їх дохід до нарахування субсидії ніякого відношення не має. Безповоротна допомога уряду на сплату житлово-комунальних послуг - субсидія - оформляється виходячи з кількості фактично проживаючих осіб з числа зареєстрованих жителів житла », - розповіли в уряді.

Житель квартири при оформленні субсидії в Декларації про доходи в розділі «склад сім'ї» повинен вказати родичів, які зареєстровані, але не живуть з одержувачем субсидії. Зокрема, необхідно написати: «зареєстровані, але не проживають».

Разом з декларацією необхідно подати заяву з проханням розглянути на комісії питання про нарахування субсидій на фактичну кількість людей, які проживають в квартирі, а також надати документ, що підтверджує факт непроживання відповідної особи за цією адресою (довідка з місця роботи в іншому місці, довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо).

На підставі цієї заяви, пояснюють в уряді, управління соціального захисту надсилає до приміщення цього заявника державного соціального інспектора, який перевіряє факт не проживання відповідної особи, який становить акт.

Далі орган соціального захисту готує подання на комісію, яка приймає рішення: призначити субсидію, скажімо, не на п'ять прописаних осіб, а на трьох реально проживають.

«Це рішення комісії є обов'язковим до виконання житлово-комунальними підприємствами, які є постачальниками послуг. Тобто послуги нараховуються не на п'ять прописаних, а на трьох реальних жителів. І доходи для розрахунку субсидії також беруться на трьох замість п'яти членів сім'ї», - наголошується в повідомленні.