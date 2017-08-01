«Це рішення комісії є обов'язковим до виконання житлово-комунальними підприємствами, які є постачальниками послуг. Тобто послуги нараховуються не на п'ять прописаних, а на трьох реальних жителів. І доходи для розрахунку субсидії також беруться на трьох замість п'яти членів сім'ї», - наголошується в повідомленні.
Субсидія призначається на фактичних, а не на всіх зареєстрованих мешканців житла
- Вівторок, серп. 15 2017
- Автор bc-news
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Опубліковано в ЖКГ
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