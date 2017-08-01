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Кількість боржників за комунальні послуги зменшилася на 72%

  • Понеділок, серп. 07 2017
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Кількість боржників за комунальні послуги зменшилася на 72%

Управління соціального захисту населення БМР спільно з організаціями - надавачами послуг провело роз'яснювальну роботу щодо погашення отримувачами субсидій заборгованості. Як наслідок кількість боржників зменшилась на 72% ( з 34 тис. до 9,5 тис.).

Управління соцзахисту нагадує: якщо протягом 2-х місяців з дати інформування громадянин документально підтвердив оплату заборгованості або укладання договору про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії ( з травня 2017 р. ), в іншому випадку – з місяця , в якому громадянин підтвердив оплату або укладання договору. При цьому субсидія буде призначатись на підставі поданої заяви про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Документи можна подати  до «єдиної приймальні громадян» управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, пров. Ковальський, 14 (графік роботи: понеділок-п’ятниця - з 8.30 год. до 19.00 год.) або  приймально-консультаційних пунктах, розташованих в ЖЕКах міста за адресами:

 - вул. Підвальна,28 (приміщення  КПБМР «Житлово-експлуатаційна контора № 1);

- вул. Леваневського,34 (приміщення  КПБМР «Житлово-експлуатаційна контора № 7).

Графік роботи приймально-консультаційних пунктів: понеділок-п’ятниця з 8.00 год. до 17.00 год., тел. для довідок 39-05-13,  5-33-25.

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Опубліковано в ЖКГ
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