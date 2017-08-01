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Тарифи на послуги ЖЕКів зростуть на 13, 7%

  • П'ятниця, серп. 04 2017
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Тарифи на послуги ЖЕКів зростуть на 13, 7%

На сайті Білоцерківської міської ради з'явилася інформація про намір здійснити коригування діючих тарифів на послуги білоцерківських ЖЕКів. 

З інформацією щодо деталізованого розміру тарифу (з податком на додану вартість), переліку послуг, що входять до складу послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються в кожному конкретному будинку та з скоригованим тарифом можна ознайомитися на офіційному сайті Білоцерківської  міської ради, на дошках оголошень при вході у під'їзди житлових будинків та в газеті "Громадська думка". 

Перелік, періодичність та строки надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлових будинків комунальної власності залишаються чинними, без змін.

Діючий тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, встановлений рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про тарифи на житлово – комунальні послуги» від 09.09.2014 року № 332, не відшкодовує витрати підприємств в складових «електропостачання ліфтів» та «освітлення місць загального користування», оскільки відбулося збільшення  вартості електричної енергії.  Так, в діючому тарифі вартість електроенергії розраховано на рівні  0,4194 грн. за 1 кВт/год, за період 2014-2017 р.р. вартість  електроенергії зросла в 4 рази і становить 1,68грн. за 1 кВт/год.

Проведення коригування тарифу обумовлено різними чинниками економічного характеру, що не залежать від господарської діяльності підприємств, а регулюються на державному рівні. Коефіцієнт коригування тарифу розраховано окремо за кожним будинком по формулі згідно Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 № 869. Середній показник зростання  скоригованого тарифу на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у житлових будинках по м. Біла Церква  складає 13,7 %, що відповідає рівню зростання складових тарифу.

Зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб щодо розміру скоригованого тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, відповідно до територіального обслуговування житлових будинків комунальними  підприємствами Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційними конторами  № 1, 6, 7  приймаються у письмовій формі до 18.08.2017р. включно за адресами:

КП БМР ЖЕК № 1:

09108, Київська область, м. Біла Церква, вул. Підвальна, 28

Контактний телефон: (04563) 8-35-38, 6-40-68.

КП БМР ЖЕК № 6:

09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Вернадського, 10

Пл.. Торгова, 11 ( дільниця №2)

Вул. Академіка Вула, 8 кв.81 (дільниця №1)

Контактний телефон: (04563) 3-08-66

КП БМР ЖЕК № 7:

09108, Київська область, м. Біла церква, вул.. Леваневського, 34

Контактний телефон: (04563) 7-16-56.

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Опубліковано в ЖКГ

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