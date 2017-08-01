Вартість водопостачання та каналізації у Білій Церкві може зрости на 20%

Про це йдеться у повідомленні на сайті ТОВ "Білоцерківвода".

ТОВ "Білоцерківвода" подала до НКРЕКП нові розрахунки вартості водопостачання та водовідведення. Заява та розрахункові матеріали щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 р. подані на розгляд до НКРЕКП 01 серпня 2017 року.

Такі дії ліцензіата передбачені вимогами Порядків формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затверджених Постановами НКРКП від 10.03.2016 р. № 302 та № 303.

"Необхідність подання розрахунку тарифів на 2018 рік зумовлена змінами розміру витрат на здійснення централізованого водопостачання та водовідведення та послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) в порівнянні з врахованими в діючих тарифах за рахунок збільшення вартості електроенергії, реагентів, що використовуються при приготуванні питної води та відведенні стічних вод, розміру заробітної плати, вартості послуг, що надають сторонні організації, зменшення обсягів реалізації послуг, а також враховано інфляційні процеси. Очікуване підвищення тарифів згідно з поданими розрахунками в середньому складає до 20%", - йдеться у повідомленні.

Детальніше з новиною можна ознайомитися на сайті ТОВ "Білоцерківвода".