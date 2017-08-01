Багатоповерхівки у Білій Церкві розписують художники

Сірі, однотипні будівлі наших багатоповерхівок вже давно нікого не дивують. Одиниці з них виділяються ошатно прикрашеними та доглянутими під'їздами. Проте нещодавно на масиві Леваневського проглянулася нова приємна тенденція – арки деяких багатоповерхівок перестали пригнічувати перехожих брудними стінами. Тепер вони милують око яскравими картинами, котрі з’явилися з ініціативи одного з депутатів міськради.

Юрій Балас, керівник одного з місцевих ЖЕКів та депутат Білоцерківської міської ради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», започаткував у місті над Россю нову традицію – художнє оздоблення фасадів будинків.

Таким чином він вирішив не лише виконати свої передвиборчі обіцянки, які давав жителям мікрорайону, відновивши дворове освітлення, заасфальтувавши внутрішньобудинкові проїзди та обштукатуривши стіни будинків, а й реалізувати свою давню мрію – зробити світ яскравішим.

Приємно, що до цієї справи долучилася й відома у місті художниця Тетяна Фокіна. Наразі триває розпис в арках будинків № 55 та № 57 по вул. Леваневського.

Багатьом білоцерківцям ця ідея дуже сподобалася. Відрадно, що й представники малого та середнього бізнесу долучилися до справи. Зокрема, втілити мрію Юрію Миколайовичу допомогли ПП «Будмаркет» та ФОП Гончаренко С.М.

Депутат сподівається, що містяни підтримають розпочатий ним проект, нова традиція пошириться містом і невдовзі Біла Церква приваблюватиме туристів не лише парком «Олександрія», а й оригінальними картинами, які прикрашатимуть висотки міста.

Тетяна Миколаєнко