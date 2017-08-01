Розшукуються бажаючі рахувати собак

УВАГА! Потрібні волонтери на проведення цікавого і дуже важливого підрахунку!

Підрахунку безпритульних тварин в місті Біла Церква!

З метою визначення реальної оцінки ситуації щодо кількості блукаючих тварин в нашому місті, та розробки подальших заходів по поводженню з ними, запрошуємо бажаючих прийняти участь у даному підрахунку.

Підрахунок здійснюється за допомогою мобільного додатку “STRAYS ID” App Store чи “STRAYS ID” Play Market: протягом трьох днів з 7.00 до 9.00 ранку. За кожним учасником даного проекту буде закріплений відповідний сектор, на які вже поділено місто.

За додатковою інформацією та записом можна звертатися за тел. 39-95-15 або 39-94-82

https://animal-id.info/ua/counting-animals