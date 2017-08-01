8800 білоцерківців можуть лишитися без субсидії за борги

За інформацією Управління соціального захисту населення БМР здійснено 100% призначення субсидій на новий період, з травня 2017 року. Частина цієї інформації була відображена в квитанціях за червень 2017 року. Повний обсяг буде зазначений в липневих квитанціях.

Проте, тим отримувачам субсидій, які мають заборгованість хоча б по одній із послуг ЖКГ, призначення субсидії з травня 2017 року здійснено не буде. А таких у Білій Церкві є 8800 мешканців.

Відновити субсидії з травня 2017 року можливо лише за умови сплати заборгованості протягом 2-х місяців з дати отримання офіційного повідомлення про наявність боргу. У разі порушення терміну призначення субсидії, субсідія здійснюватиметься з місяця звернення на підставі знов поданої заяви про призначення субсидії та декларації. Відновлення субсидії здійснюється на підставі підтверджуючих документів: квитанції, списки організацій надавачів послуг.

Крім того, УСЗН БМР наголошує, що автоматичне призначення субсидії з травня 2017 року здійснене лише тим отримувачам, у яких не відбулося ніяких змін у домогосподарстві, зокрема змін у складі сім`ї.

Про будь-які зміни у домогосподарстві ( склад сім`ї, соціальний статус, майновий стан) необхідно повідомити УСЗН БМР для термінового реагування, це в свою чергу вбереже отримувачів субсидій від накладання штрафів.

Прийом громадян із зазначених питань : “Єдина приймальня громадян” пров. Ковальський, 14 та в приймально-консультаційних пунктах в ЖЕКах міста.

За матеріалами сайту ТОВ "Білоцерківвода"