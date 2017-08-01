Важливо

8800 білоцерківців можуть лишитися без субсидії за борги

  • Понеділок, лип. 31 2017
  • Автор 
8800 білоцерківців можуть лишитися без субсидії за борги

За інформацією Управління соціального захисту населення БМР здійснено 100% призначення субсидій на новий період, з травня 2017 року. Частина цієї інформації була відображена в квитанціях за червень 2017 року. Повний обсяг буде зазначений в липневих квитанціях.

Проте,  тим отримувачам субсидій, які мають заборгованість хоча б по одній із послуг ЖКГ, призначення субсидії з травня 2017 року здійснено не буде. А таких у Білій Церкві є 8800 мешканців.

Відновити субсидії з травня 2017 року можливо лише за умови сплати заборгованості протягом 2-х місяців з дати отримання офіційного  повідомлення про наявність боргу. У разі порушення терміну призначення субсидії, субсідія здійснюватиметься з місяця звернення на підставі знов поданої заяви про призначення субсидії та декларації. Відновлення субсидії здійснюється на підставі підтверджуючих документів: квитанції, списки організацій надавачів послуг.

Крім того, УСЗН БМР наголошує, що автоматичне призначення субсидії з травня 2017 року здійснене лише тим отримувачам, у яких не відбулося ніяких змін у домогосподарстві, зокрема змін у складі сім`ї.

Про будь-які зміни у домогосподарстві ( склад сім`ї, соціальний статус, майновий стан) необхідно повідомити УСЗН БМР для термінового реагування, це в свою чергу вбереже отримувачів субсидій від накладання штрафів.

Прийом громадян із зазначених питань : “Єдина приймальня громадян”  пров. Ковальський, 14 та в приймально-консультаційних пунктах в ЖЕКах міста.

За матеріалами сайту ТОВ "Білоцерківвода"

SocButtons v1.5
Прочитано 701 раз
Опубліковано в ЖКГ
Теги

Схожі матеріали (по тегу)

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

  Сторінки в соц. мережах

Чи плануєте ви відпустку цього року?

так, поїду на море - 16.7%
так, буду на дачі чи в селі - 13.9%
так, піду в гори - 11.1%
так, поїду за кордон - 8.3%
ні, не планую - 50%

Всього голосів: 36
The voting for this poll has ended

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео