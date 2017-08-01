У річці Рось дуже брудна вода, а на пляжах - яйця гельмінтів

В ході заходу було відмічено, що Білоцерківським міським відділом лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» щомісячно проводяться моніторингові дослідження води р. Рось в місцях відпочинку населення, а в період купання – 2 рази на місяць.

За результатами дослідження вода в р. Рось, в зонах рекреації, протягом нинішнього купального сезону не відповідає нормативним значенням як по санітарно-хімічним, так і по мікробіологічним показникам. Крім цього, у воді Росі та в піску (в місцях відпочинку) виявлено яйця паразитів, що є дуже небезпечно для людей, які відпочивають.

Варто відмітити, що одним із факторів забруднення р.Рось є незаконна «врізка» недобросовісних мешканців до стічної зливової системи та злив нечистот, миючих засобів та інших шкідливих хімічних речовин і домішок в річку. Міська влада тримає на контролі дане питання та проводить ряд заходів з перевірки, попередження та виявлення несанкціонованих викидів у Рось.

Крім цього, слід зазначити, що на території Центрального пляжу Білої Церкви розміщені інформаційні щити про попередження щодо заборони купання в річці.

В заході взяли участь начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Юрій Кузнєцов, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради - начальник управління благоустрою та екології департаменту Альона Колотніцька, директор КП БМР «Парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка» Володимир Грибовський, представники управління Держпрожспоживслужби в м. Біла Церква.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради