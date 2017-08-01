Тарифи на обслуговування прибудинкової території у Білій Церкві зростуть

25 липня під час прес-конференції міський голова Геннадій Дикий поінформував про те, що тарифи на обслуговування прибудинкової території у найближчому часі зростуть. Зокрема, на засіданні сесії Білоцерківської міської ради депутат міської ради – керівника ЖЕКу № 7 Юрій Балас озвучив пропозицію щодо коригування тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

«Враховуючи складну економічну ситуацію, яка склалася у нашій державі на сьогодні, міська влада зобов`язана реагувати на ситуацію відносно існуючих тарифів на комунальні послуги та впливати на їх коригування в межах своїх повноважень», - сказав міський голова.

Так, з моменту встановлення останніх тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій заробітна плата по Україні збільшилась вдвічі, вартість електроенергії піднялася в чотири рази, вартість газу, а відповідно це і вартість тарифу на опалення, збільшились в два рази. Таке суттєве підвищення тарифів охопило і всі інші показники комунальних послуг.

Геннадій Дикий наголосив, що вже поставлено завдання всім управлінням міської ради, у тому числі Департаменту житлово-комунального господарства міської ради, комунальним підприємствам міської ради, провести роботу щодо коригування тарифів на комунальні послуги та підготувати відповідні калькуляційні розрахунки.

«Головним завданням даних розрахунків є встановлення економічно обгрунтованого тарифу на комунальні послуги, але такого, який би був під силу до сплати білоцерківцями. Моя позиція – тариф має бути середнім або навіть трохи нижче середнього по Україні, при цьому якість надання комунальних послуг повинна бути однією з найкращих в нашій державі», - відмітив міський голова.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради