Мінсоцполітики просить громадян перевіряти, звідкіля в їх платіжках виникли борги

У результаті перерахунку надавачами комунальних послуг невикористаних субсидій, який відбувся минулого місяця, платіжки за газ, електроенергію, воду та опалення з мінусом можливі лише у трьох випадках:

По-перше, заборгованість у червневій платіжці могла з’явитися у тих людей, які за травень не сплатити рахунки за комунальні послуги.

По-друге, сім’ї, які споживають більше за надані їм соціальні нормативи повинні доплатити за фактично спожиту послугу.

По-третє, якщо у субсидіанта до початку опалювального сезону (2016-2017рр.) була накопичена заборгованість і не сплачена протягом зими. Така заборгованість субсидією не покривається і повинна сплачуватися субсидіантом самостійно.

Однак, якщо сім’я скористалася своїм законним правом і використала зекономлену у попередньому місяці субсидію у рахунок наступного комунального платежу, тобто скористалася так званою «переплатою» і не сплатила рахунок за опалення, водопостачання чи електроенергію, в тому числі обов’язковий платіж, це не може трактуватися постачальниками послуг як заборгованість з оплати комунальних послуг.

Відтак несплата обов’язкового платежу у разі наявності зекономленої субсидії не є підставою для нарахування субсидіантам боргів в результаті перерахунку невикористаних субсидій. Постачальники комунальних послуг не мають права «ігнорувати» переплату і вимагати в людей оплачувати послуги в повному обсязі, при цьому шантажуючи «відключити опалення» чи «відрізати газ».

Якщо сім’я своєчасно і в повному обсязі сплачувала свою обов’язкову частку платежу згідно з субсидією або скористалася зекономленою субсидією і не платила нічого, заборгованості після повернення до бюджету невикористаних субсидій не повинно виникнути.

У разі, якщо громадянам - одержувачам житлових субсидій надійшли платіжки із заборгованістю за тепло, газ чи електроенергію у разі використання цих енергоносіїв для опалення за минулий опалювальний період, крім трьох вищезгаданих випадків, постачальники житлово-комунальних послуг зобов’язані здійснити перерахунок платежів на користь субсидіантів (Постанова КМУ від 23.08.2016р. № 534).

Крім того, у сімей, яким субсидія надійшла із запізненням, обумовленим затримкою із звіркою інформації про склад сім’ї та тарифи в місті, кошти на рахунках залишаються в повному обсязі. Такі громадяни мають право скористатися ними коли завгодно. Наприклад, якщо родина користується газом, то переплату можна використати у літні місяці або тримати її до зими; якщо централізоване опалення – кошти знаходитимуться на рахунку до наступного опалювального сезону.

До уваги субсидіантів! Якщо Вам нараховано борг і надавач послуги аргументує його як несплату обов’язкового платежу, а ви скористалися своїм законним правом і не платили, бо мали зекономлену субсидію, вимагайте помісячної роздруківки з такою інформацією: яка ваша соціальна норма, скільки газу, води, тепла, світла фактично ви спожили, скільки сплатили, а скільки зекономили. На основі цих даних можна визначити правомірність виставлення заборгованості та причин її виникнення.

За матеріалами сайту Мінсоцполітики