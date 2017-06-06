Субсидіантам рекомендують сплатити у травні обов'язковий платіж

Якщо у платіжці на оплату комунальних послуг за травень не відображено субсидію, хвилюватися не варто. Управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради опрацьовується інформація про: доходи громадян за новий період, склад зареєстрованих осіб, перелік житлово-комунальних послуг та прострочену заборгованість понад два місяці. Ця інформація необхідна для перепризначення субсидій на новий сезон. Субсидія обов’язково буде призначена заднім числом (з травня цього року).

Субсидіантам рекомендовано сплачувати обов’язковий платіж за травень у такому ж розмірі, як у квітні. До прикладу, обов’язкова частка платежу, яку сім’я з двох осіб сплатила за електроенергію у квітні, становила 30 грн. Цю ж суму рекомендовано сплатити й за травень для того, щоб не довелося у червні сплачувати подвійний розмір обов’язкового платежу – за травень, і червень.

Якщо раніше при розрахунку розміру субсидії бралися до уваги доходи за минулий календарний рік – з січня до грудня минулого року, то з 1 травня 2017 року враховуються доходи за останні 4 квартали, що передують місяцю, з якого призначається субсидія. Тобто у травні-червні в процесі перепризначення субсидій на новий період з 1 травня 2017 р. субсидіантам врахують їх доходи не за весь 2016-й рік, а за три квартали 2016 року і один квартал 2017 року. Новим субсидіантам, за їх особистим зверненням, врахують доходи за попередні чотири квартали, що передують місяцю звернення.

Інформацію про доходи громадян управління соціального захисту населення самостійно отримує від Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України, через що часто виникають затримки в призначені субсидій. Всього 44 660 домогосподарств у Білій Церкві отримують субсидію, це майже 80% споживачів комунальних послуг.

З 1 травня 2017 року в Україні діє оновлена програма житлових субсидій. На основі змін, у травні-червні управління соціального захисту населення міської ради проводить перепризначення субсидій на наступний рік та розраховує її розміри на літній період, а з жовтня – на новий опалювальний сезон. Повторно подавати документи на оформлення допомоги необхідно лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім’ї. Для решти субсидіантів перерахунок буде проведений автоматично, без повторного звернення.

За матеріалами Білоцерківської міської ради