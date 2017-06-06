Звідкіля взялися борги за опалення?

У квитанціях за травень мешканці Білої Церкви, які отримували субсидію, несподівано для себе побачили борг, зокрема, за опалення. КП «Білоцерківтепломережа» пояснили, звідкіля взявся борг.

Відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (зі змінами), перерахунок субсидій здійснюється органами соціального захисту населення автоматично після завершення опалювального сезону без додаткового звернення громадян.

З листопада 2016р. по березень 2017р. субсидія надавалась громадянам згідно нормативного тарифу 33,38 грн. за кв.м. Водночас фактичні тарифи мінялися кожного місяця, а саме: у жовтні опалення коштувало 11, 68 грн, у листопаді – 23, 54 грн, у грудні – 29, 32 грн, у січні – 30, 93 грн, у лютому – 28, 45 грн, у березні – 19, 71 грн.

Згідно з Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630, виконавці за підсумками опалювального періоду подають інформацію щодо перерахунків розміру плати за послугу з централізованого опалення структурним підрозділам з питань соціального захисту населення для здійснення перерахунку призначених субсидій.

Якщо споживачі своєчасно і в повному обсязі сплачували свою обов’язкову частку платежу згідно з субсидією, заборгованості після повернення до бюджету невикористаних субсидій не повинно виникнути.

Проте, у випадках, коли споживач протягом опалювального сезону не сплачував обов’язкову частку плати, після перерахунку субсидії виникла заборгованість – тобто недоплата по обов'язковій платі.

Оскільки більшість отримувачів субсидії не зрозуміли, яку саме суму з квитанції треба оплачувати, у них виник борг. Сплатити цей борг потрібно, адже у разі, якщо не сплачувати за комунальні упродовж двох місяців, субсидії на наступний період не призначать. Такі зміни діють з 1 травня 2017 року згідно Постанови Кабінету Міністрів України №300 від 26 квітня 2017 року.

Якщо сплатити вказану заборгованість всієї сумою не виходить, можна укласти договір про її реструктуризацію. Якщо заборгованість буде сплачена або укладений договір про реструктуризацію протягом двох місяців з дати інформування про не призначення субсидії, субсидія на наступний строк буде призначена з дати закінчення дії попередньої субсидії. Про факт сплати боргу або його реструктуризації необхідно надати підтверджуючі документи до управління соціального захисту населення.

Оформити договір реструктуризації (розстрочення) боргу перед КП «Білоцерківтепломережа» можна за адресами: абонентський відділ «Рось» (адреса: б-р Олександрійський, 94, готель «Рось», II-й поверх, тел. для довідок: 6-54-21) або абонентський відділ «Масив» (пров. 1-й Героїв Крут, 42; 1-ий поверх, тел. для довідок: 38-80-97). Графік роботи абонвідділів: понеділок - з 8.30 до 17.00; середа - з 9.00 до 19.00; обідня перерва: з 12.00 до 13.00.

Для оформлення договору реструктуризації боргу перед ТОВ «Білоцерківвода» можна за адресами: вул. Сухоярська, 14, вул. Героїв Небесної Сотні,24 оф.208, бул. Олександрійський,94 (готель “Рось”,2пов.), вул Леваневського,55 г( магазин “Еней”,2 пов.). Графік роботи абонвідділів: понеділок-четвер з 8-00 до 17-00, п`ятниця з 8-00 до 16-00. (обідня перерва 12-00-12-48). Телефон для довідок: 30-11-22. Потрібні документи для оформлення договору щодо погашення боргу: технічний паспорт на будинок( для приватного сектору), право власності на квартиру (будинок), довідка про кількість зареєстрованих осіб, паспорт та ідентифікаційний код власника або особи, що звернулась для оформлення договору, зі складу зареєстрованих осіб.