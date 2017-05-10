Біла Церква може отримати кредит для заміни ламп вуличного освітлення на Заріччі

2 червня на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради ухвалили рішення про створення робочої групи, яка буде проводити перемовини про можливе отримання 400 тис. євро кредиту під 2% річних від Північної екологічної фінансової корпорації (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO) для заміни ламп розжарювання на енергоефективні ЛЕД-лампи.

За словами доповідаючого в. о. начальника відділу енергоефективності БМР Василя Морського, 1200 світлоточок буде замінено за ці кошти. Також за цією програмою 75 тис. євро нададуть у вигляді гранту. Проте поки що не відомо, на який термін надається кредит. Енергоаудит вуличного освітлення вже провело КП "Білоцерківсвітло", за даними якого визначено, що найбільше втрати на електроенергію припадають саме на мікрорайон Заріччя.

Проте сьогоднішнє рішення ще не означає, що нам вже дають кредит. Це лише рішення про створення робочої групи для подальших перемовин з представниками NEFCO.

За словами міського голови Геннадія Дикого, у Білій Церкві для вуличного освітлення використовується 50% ламп розжарювання та 50% газорозрядних ламп.