Борги за комуналку не позбавляють права на субсидію

Заборгованість з комунальних послуг при первинному зверненні за субсидією не впливає на оформлення субсидії. Однак держава, надаючи субсидію, дає можливість сім’ї протягом року вирішити питання з накопиченою в минулому заборгованістю за комунальні послуги.

Тому, якщо родина за рік не сплатила заборгованості, вона має можливість оформити договір реструктуризації боргу з постачальником послуги для автоматичного продовження субсидії на наступний рік (2017-2018 рр.). Інформація про заборгованість того чи іншого споживача надходитиме управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради від надавачів комунальних послуг. Нових субсидіантів це не торкнеться.

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Нагадаємо, з 1 травня 2017 року в Україні діє оновлена програма житлових субсидій. На основі змін у травні управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради буде проведено перепризначення субсидій на наступний рік та розрахують її розміри на літній період, а з жовтня – на новий опалювальний сезон.

За наявності двомісячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг у одерджувачів субсидії, на наступний період 2017-2018 рр. субсидію призначатимуть за умови погашення заборгованості або оформлення договору реструктуризації боргу. У такому випадку субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому — з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору.

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради