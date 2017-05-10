Важливі зміни у питанні призначення субсидій

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 300 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” внесено зміни до порядку надання субсидій.

Змінено період врахування доходів

З 1 травня 2017 року передбачено врахування доходів для призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за чотири квартали, що передують місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається субсидія. Тобто при здійсненні розрахунку субсидії на наступний період у травні для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді, враховуються доходи за період з квітня попереднього року по березень поточного року включно. Таким чином, враховуватимуться більш актуальні доходи, а не за попередній календарний рік.

При призначенні субсидії для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу та субсидії для відшкодування витрат на придбання твердого палива, скрапленого газу і оплату житлово-комунальних послуг враховуються доходи за попередній календарний рік.

До сукупного доходу при призначенні субсидії не враховуватиметься державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

На основі змін, у травні управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради буде здійснене автоматичне перепризначення субсидій на наступний рік та розраховано субсидію на неопалювальний (літній) період, а з жовтня – на новий опалювальний сезон.

Кому повторно надавати документи

Повторно подавати документи на оформлення субсидії необхідно лише тим домогосподарствам, які:

- орендують житло;

- мають зміни у складі зареєстрованих осіб;

- бажають оформити субсидію на тверде паливо.

Для решти субсидантів перерахунок буде проведений автоматично, без повторного звернення.

Звертаємо увагу, що громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради про:

- зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (для орендарів про осіб, які фактично проживають);

- зміну соціального статусу будь-кого із зареєстрованих осіб;

- зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг; умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг;

- купівлю товарів або оплату послуг на суму більше 50 тис. грн. будь-якою зареєстрованою у житловому приміщенні особою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Борги за комуналку не позбавляють права на субсидію

Заборгованність за комунальні послуги

Також при призначенні субсидії на наступний термін враховуватиметься наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати послуг. Інформацію про суму такої заборгованості надаватимуть підприємства-надавачі послуг на запит управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради.

За наявності такої заборгованості субсидія на наступний термін не призначається. Якщо протягом двох місяців з дати інформування громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку – з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору.

Монетизація субсидій - потрібно відкрити рахунок у банку

Прийнятим Урядовим рішенням передбачено монетизувати залишки невикористаних субсидій на оплату опалення, що виникли у зв’язку з економним споживанням природного газу та електроенергії.

Для споживачів індивідуального опалення (газове опалення та електричне опалення) невикористані суми субсидії в обсягах, що не перевищують вартості 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 кВт•г електричної енергії, відтепер не залишатимуться на рахунках отримувачів в організаціях, а перераховуватимуться на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі.

Розрахунок невикористаних сум субсидій проводиться організаціями-надавачами послуг. Списки осіб, у яких зазначаються відповідні суми невикористаної субсидії, подаються до 1 червня управлінню соціального захисту населення підприємствами – надавачами послуг. Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради буде повідомлено зазначених осіб про необхідність подання до 1 вересня заяви, в якій вказуються необхідні реквізити, зокрема, особовий рахунок одержувача в банківській установі.

Крім того, внесеними змінами передбачено повернення до державного бюджету після закінчення опалювального сезону надавачами послуг сум невикористаних субсидій на оплату послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води і водовідведення за термін отримання останньої субсидії конкретним одержувачем.

Розмір соціальної норми житла

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 300 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 „Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” в частині встановлення соціальної норми житла для домогосподарств, що складаються з однієї-двох непрацездатних осіб у розмірі 75 кв. м на домогосподарство. При цьому комісії матимуть право, як і раніше, призначати субсидію на понаднормову площу.