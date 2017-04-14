Абонплата за газ скасована

Постанову Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) №494 від 10 квітня про скасування абонентської плати за розподіл газу опубліковано в сьогоднішньому номері газети "Урядовий кур'єр" .

Згідно з текстом документа, він набуде чинності наступного дня після офіційного опублікування, тобто 28 квітня.

Як повідомлялося, НКРЕКП 28 березня 2017 року ухвалила рішення про введення в дію абонплати за розподіл газу. Нова система передбачає відділення тарифів на транспортування і розподіл від ціни газу як товару.

Проте вже 10 квітня НКРЕКП скасувала своє рішення про запровадження абонплати за розподіл газу для його доопрацювання. Водночас тривалий час відповідна постанова регулятора не публікувалася, що створило правовий вакуум у питанні плати за газ і його розподіл.