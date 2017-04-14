У Білій Церкві зріс тариф на водопостачання та водовідведення

На сайті ТОВ "Білоцерківвода" з'явилася інформація про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Тарифи вступають в дію з 15 квітня 2017 року.

22 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг видала постанови №310 та №311, якими встановила тарифи на водопостачання та водовідведення ТОВ "Білойерківвода"

Тарифи вступають в дію 15 квітня 2017 року

Тариф без використання внутрішньобудинкових систем (для споживачів приватного сектору, а також ОСББ та ЖБК, де мешканці не мають прямих договорів з ТОВ "Білоцерківвода") встановлено (без ПДВ):

- 7, 95 грн за куб м за водопостачання

- 9, 79 грн за куб м за водовідведення

Тариф разом з ПДВ 21, 28 грн за куб м

Тарифи з використанням внутрішньобудинкових систем (для споживачів багатоквартирних будинків, які перебувають на обслуговуванні ЖЕК, ОСББ, ЖБК та мають прямі договори з ТОВ "Білоцерківвода") встановлено (без ПДВ):

- 8, 85 грн за куб м за водопостачання

- 10, 93 грн за куб м за водовідведення

Тариф разом з ПДВ - 23, 74 грн за куб м