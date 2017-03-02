Рішення про абонплату на газ обіцяють призупинити

Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, обіцяє призупинити дію свого рішення про введення абонплати за газ.

Про це повідомляє прес-служба НКРЕКП. "Рішення Регулятора по запровадженню тарифів на транспортування та розподіл природного газу буде призупинено з метою забезпечення непідвищення загального рахунку для населення", - кажуть там.

Розгляд відповідного питання винесений на засідання комісії, що відбудеться 10 квітня.

Комісія обіцяє доопрацювати своє рішення та провести додаткові консультації з Кабінетом міністрів щодо збільшення субсидій на послуги з транспортування та розподілу газу.

Також регулятор планує надати населенню з найменшим споживанням додатковий період для адаптації та "перенести запровадження окремої плати для цієї категорії споживачів до прийняття рішення по зниженню тарифів на теплову енергію".

У НКРЕКП нагадали, що введення абонплати було зроблено з урахуванням досвіду країн ЄС та погоджено з органами виконавчої влади.

Як повідомлялося, Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики і компослуг затвердила розмір абонентської плати за підключення до системи газопостачання.

Плату з 1 квітня повинні були платити споживачі щомісяця, незалежно від фактичного обсягу споживання. Абонплата буде нараховуватися на підставі приєднаної потужності кожного споживача (відповідно до типу газового лічильника).

Відповідно до рішення комісії, з 1 квітня споживачам буде нараховуватися плата за газ, як товар (4942 грн за тисячу кубометрів плюс гранична торгівельна націнка газопостачальної компанії, яка становить 3,2%), а також окремо абонплата за користування приєднаними потужностями.

Згодом Володимир Гройсман заявив, що Кабмін вимагатиме переглянути це рішення НКРЕКП.

Президент Петро Порошенко також заявив, що рішення про введення абонплати на газ має бути призупинено.

За матеріалами Української правди