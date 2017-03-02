Абонплата за газ: скільки платити з 1 квітня?

Нацкомісія, що регулює ринок комунальних послуг (НКРЕКУ), змінила правила оплати рахунків за природний газ. Тепер абоненти будуть отримувати два рахунки - один безпосередньо за газ, а другий за користування газовою інфраструктурою, або так званий тариф за розподіл газу.

Пояснюють це тим, що в Україні намагаються запустити конкурентний ринок газу. Як кажуть в НКРЕКУ, з часом українці зможуть самі вибирати постачальників газу. Для цього і змінюють правила оплати. Окремо будуть оплачуватися послуги з транспортування газу споживачу і окремо - сам газ.

До речі, в Європі саме так і розбивають платежі - на абонплату і спожитий обсяг. І це стосується не тільки газу, а й електроенергії. Не виключено, що з часом такі зміни торкнуться і електричних лічильників.

Але будь-які, навіть самі потрібні реформи у нас чомусь б'ють по кишені простого українця. Зараз споживачі платять виходячи з обсягів споживання. Кубометр газу коштує 6 грн. 88 коп. Тепер ціну самого газу знизять на 10% - до 6,12 грн. за кубометр. Але додатково доведеться сплачувати абонплату.

Тариф на розподіл газу НКРЕКУ встановила окремо для кожного облгазу. І місцями вона відрізняється в рази. Наприклад, для Київгазу - 0,01233 грн.*кубометр на годину, для Київської області - 0,02549, а для Закарпатгазу - 0,03885 грн.*кубометр на годину. Тобто різниця - в три рази.

Крім того, тариф прив'язаний до пропускної спроможності газового лічильника у споживача. Чим більший обсяг може пройти через лічильник, тим більше буде абонплата.

Найбільше таке зростання буде в невеликих квартирах з газовими плитами з невеликими обсягами споживання газу - від 40 до 80 грн. в місяць.

Для тих квартир, де немає приладів обліку, що ціна на газ буде розраховуватися за нормативними показниками - 4,4 кубометра на людину. А абонплата буде стягуватися, як ніби у вас стоїть лічильник типу G2.5 з максимальною пропускною здатністю 4 кубометри на годину.

За матеріалами сайту Укрмедіа