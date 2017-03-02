500 тис. грн. виділено на виготовлення технічної документації для ОСББ

Розподіл передбачено такий:
|1
|
Придбання посадкового матеріалу (дерева,багаторічні кущі)
|195 000 грн
|2
|Виготовлення технічної документації житлових будинків та прибудинкових територій постійного зберігання
|500 000 грн
|3
|Поточний ремонт доріг
|1 709 000 грн (благоустрій вул. Дружба та Замкової гори)
У 2016 році було виготовлено 81 комплект документів для ОСББ на суму 834 тис. грн. За минулий рік було створено 35 ОСББ у Білій Церкві. Такі дані на сесії озвучив начальник Департаменту житлово-комунального господарства Анатолій Кравець.