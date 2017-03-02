500 тис. грн. виділено на виготовлення технічної документації для ОСББ

23 березня на засіданні 28 сесії Білоцерківської міської ради депутати затвердили розподіл коштів цільового фонду Білоцерківської міської ради на утримання об’єктів благоустрою міста на 2017 рік у сумі 2,4 млн. грн.

Розподіл передбачено такий:

1 Придбання посадкового матеріалу (дерева,багаторічні кущі) 195 000 грн 2 Виготовлення технічної документації житлових будинків та прибудинкових територій постійного зберігання 500 000 грн 3 Поточний ремонт доріг 1 709 000 грн (благоустрій вул. Дружба та Замкової гори)

У 2016 році було виготовлено 81 комплект документів для ОСББ на суму 834 тис. грн. За минулий рік було створено 35 ОСББ у Білій Церкві. Такі дані на сесії озвучив начальник Департаменту житлово-комунального господарства Анатолій Кравець.