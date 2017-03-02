У Білій Церкві представники ОСББ та ЖБК вчилися впроваджувати енергоефективні заходи

Відкрив семінар заступник міського голови Володимир Хмурич, який відмітив: «Ця тема є стратегічно важливою як для держави, так і для міста. Тому в державі, і власне в Білій Церкві є програми, які допомагатимуть ОСББ впроваджувати енергозберігаючі заходи». Також він відмітив, що одним з основних завдань нашої держави є суттєве зменшення неефективного споживання енергетичних ресурсів. Вирішити це завдання неможливо без цілеспрямованої енергетичної політики, де адекватно враховувалися б можливості України щодо власного видобутку вуглеводнів, розвитку поновлюючої енергетики і енергозбереження, переходу економіки до широкого впровадження у виробництво інновацій.
У заході взяв участь керівник програм з термомодернізації Комісії з розвитку енергетики та енергозбереження Українського союзу промисловців і підприємців Костянтин Єремчук, який розповів про практичні кроки ОСББ та ЖБК щодо скорочення витрат та впровадження заходів з енергозбереження за державною програмою з енергоефективності (Консультаційні центри УСПП). Він ознайомив присутніх з такими питаннями: взаємодія учасників програми з енергоефективності; етапи впровадження проектів з енергозбереження; прграми підтримки ОСББ/ЖБК; програма фінансування енергоефективності в житлововму секторі «IQ ENERGY»; державна підтримка ОСББ/ЖБК до впровадження енергоефективних заходів; місцеві програми співфінансування; енергоефективне обладнання та матеріалів, на придбання яких надається державна підтримка; перелік заходів з комплексної термомодернізації ОСББ/ЖБК та ін.
Під час семінару виступила голова об’єднання власників квартир «Шинник» Наталя Олексієнко, яка розповіла про успішну практику термомодернізації будинків на власному досвіді. Дане об’єднання одне з перших взяло кредит на 2 роки в АБ «Укргазбанк» на утеплення будинку і виплатили його всього за 6 місяців. Вона наголосила, що такий спосіб залучення коштів з банківських установ та інших джерел є дієвим і вдалим.
До слова були запрошені заступник міського голови Сергій Пахольчук та директор департаменту ЖКГ міської ради Анатолій Кравець, які поіфнормували присутніх про діяльність міської влади щодо реалізації міської Програми співфінансування з міського бюджету заходів з проведення ОСББ, ЖБК і управителями багатоквартирних будинків капітальних ремонтів та впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді міста Біла Церква.
На заході були присутні голови та представники місцевих ОСББ та ЖБК, які отримали від спікерів відповіді на питання, які їх цікавили.