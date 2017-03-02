У Білій Церкві представники ОСББ та ЖБК вчилися впроваджувати енергоефективні заходи

Відкрив семінар заступник міського голови Володимир Хмурич, який відмітив: «Ця тема є стратегічно важливою як для держави, так і для міста. Тому в державі, і власне в Білій Церкві є програми, які допомагатимуть ОСББ впроваджувати енергозберігаючі заходи». Також він відмітив, що одним з основних завдань нашої держави є суттєве зменшення неефективного споживання енергетичних ресурсів. Вирішити це завдання неможливо без цілеспрямованої енергетичної політики, де адекватно враховувалися б можливості України щодо власного видобутку вуглеводнів, розвитку поновлюючої енергетики і енергозбереження, переходу економіки до широкого впровадження у виробництво інновацій.

У заході взяв участь керівник програм з термомодернізації Комісії з розвитку енергетики та енергозбереження Українського союзу промисловців і підприємців Костянтин Єремчук, який розповів про практичні кроки ОСББ та ЖБК щодо скорочення витрат та впровадження заходів з енергозбереження за державною програмою з енергоефективності (Консультаційні центри УСПП). Він ознайомив присутніх з такими питаннями: взаємодія учасників програми з енергоефективності; етапи впровадження проектів з енергозбереження; прграми підтримки ОСББ/ЖБК; програма фінансування енергоефективності в житлововму секторі «IQ ENERGY»; державна підтримка ОСББ/ЖБК до впровадження енергоефективних заходів; місцеві програми співфінансування; енергоефективне обладнання та матеріалів, на придбання яких надається державна підтримка; перелік заходів з комплексної термомодернізації ОСББ/ЖБК та ін.

Під час семінару виступила голова об’єднання власників квартир «Шинник» Наталя Олексієнко, яка розповіла про успішну практику термомодернізації будинків на власному досвіді. Дане об’єднання одне з перших взяло кредит на 2 роки в АБ «Укргазбанк» на утеплення будинку і виплатили його всього за 6 місяців. Вона наголосила, що такий спосіб залучення коштів з банківських установ та інших джерел є дієвим і вдалим.

До слова були запрошені заступник міського голови Сергій Пахольчук та директор департаменту ЖКГ міської ради Анатолій Кравець, які поіфнормували присутніх про діяльність міської влади щодо реалізації міської Програми співфінансування з міського бюджету заходів з проведення ОСББ, ЖБК і управителями багатоквартирних будинків капітальних ремонтів та впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді міста Біла Церква.

На заході були присутні голови та представники місцевих ОСББ та ЖБК, які отримали від спікерів відповіді на питання, які їх цікавили.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради