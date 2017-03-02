Перелік вулиць Білої Церкви, які відремонтують у 2017 році

Ця інформація може змінюватися в залежності від виробничих потреб (перерозподіл коштів, необхідність додаткового фінансування певних напрямків, зміна рішення депутатами Білоцерківської міської ради тощо). На деякі з даних об’єктів передбачено кошти лише для виготовлення проектно-кошторисної документації (ПКД). Роботи на цих вулицях розпочнуться у разі додаткових надходжень до міського бюджету або будуть виконуватися в наступному році.
|№
|Найменування витрат
|Загальна сума фінансування
тис. грн.
|Адреса
|1
|Капітальний ремонт доріг (в т.ч. ПКД)
|6 435,00
|- б-р Олександрійський
|2
|-вул.Партизанська (в р-ні буд.№38)
|3
|-вул.М. Лозовика
|4
|-вул.А. Соловяненка
|5
|-вул. Чайковського друга
|6
|-вул. Мельника
|7
|-вул. Чехословатська
|8
|-вул. Нова
|9
|-пров. Лазаретний перший
|ПКД
|10
|-вул. Г. Сагайдачного
|11
|-вул. Січових Стрільців
|12
|-вул. Челюскінців, пров. Челюскінців
|13
|-вул. Леваневського
|ПКД
|14
|-вул. Котляревського
|15
|-вул. Піщана друга (подано область)
|ПКД
|16
|-п-кт. Кн. Володимира (від вул. Шевченка до мосту) (подано область)
|ПКД
|17
|- вул. Кобзаря (пропозиція на область)
|ПКД
|18
|- вул. Гетьмана Пилипа Орлика (пропозиція на область)
|ПКД
|19
|- вул. Залузька (пропозиція на область)
|ПКД
|20
|-вул. Молодіжна
|21
|-вул. І.Кожедуба
|22
|-вул.8-го Березня
|23
|-вул. Піщана Перша
|24
|-вул. Новоселівська
|25
|-вул. Ш.Алейхема
|26
|-вул. Панфілова
|27
|-вул. О.Теліги
|28
|-вул. Л.Українки
|29
|-вул. І.Гонти
|30
|-вул. Річна
|31
|-пров. Річковий
|32
|-пл. Перемоги
|33
|-вул. Інтенданська
|ПКД
|34
|-вул. Київська
|ПКД
|35
|-вул. Сквирське шосе (Військбуд - Площа Перемоги)
|36
|-вул. Короленка
|ПКД
|37
|-пров. І.Франка
|ПКД
|38
|-вул. Воєводіна
|ПКД
|39
|-вул. Привокзальна
|ПКД
|40
|-вул. В.Симоненка
|ПКД
|41
|-вул. Заводська
|ПКД
|42
|-вул. Театральна
|ПКД
|44
|Капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів( в т.ч. ПКД)
|5 000,00
|- вул. Леваневського, 55,57
|45
|- вул. Таращанська, 161, 163а
|46
|- вул. Вернадського, 4,6
|47
|- пров. Інституцький, 3,4
|48
|- вул. Леваневського, 38,42
|49
|- вул. В. Стуса, 34
|50
|- вул. Вокзальна, 22
|51
|- вул. Леваневського, 73,63,61
|52
|- вул. Леваневського, 22
|53
|- вул. Я. Мудрого, 10,5/13
|54
|- б-р Олександрійський 62
|55
|- б-р Олександрійський 60
|56
|- б-р Олександрійський 64
|57
|- б-р Олександрійський 66
|58
|- вул. Молодіжна, 34
|59
|- вул. Січневий прорив, 33
|60
|- вул. Турчанінова, 18
|61
|- вул. Некрасова, 99
|62
|- вул. Таращанська, 155
|63
|- пров. Інститутський, 1,2
|64
|- пров. Грузинський, 15,23
|65
|- вул. Зелена, 28,30
|66
|- вул.Томилівська 50,50/1,50/2
|67
|- вул.Раскової 60,61,61а
|68
|- вул.Я.Мудрого 16/2
|ПКД
|69
|- вул.Леваневського 36
|70
|- вул.Леваневського 40
|71
|- вул.Грибоєдова 28
|ПКД
|72
|- вул.Грибоєдова 36
|ПКД
|73
|- вул.Грибоєдова 42
|ПКД
|74
|- вул.Грибоєдова 54
|ПКД
|75
|- вул.Я.Мудрого 42
|ПКД
|76
|- вул.Я.Мудрого 48
|ПКД
|77
|- вул.Павличенко 38
|ПКД
|78
|- вул.Павличенко 44
|ПКД
|79
|- вул.Павличенко 59
|ПКД
|80
|- вул.Павличенко 51
|ПКД
|81
|- вул.Павличенко 79
|ПКД
|82
|- вул.Павличенко 63
|ПКД
|83
|- вул. Шевченко, 118
|ПКД
|84
|- вул.Леваневського 30
|ПКД
|85
|- вул.І.Кожедуба 175
|ПКД
|86
|- вул.І.Кожедуба 167
|ПКД
|87
|- вул.Дачна 44
|ПКД
|88
|- вул.Декабристів 75
|ПКД
|89
|- вул.Дачна 66
|ПКД
|90
|Капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. ПКД)
|2000,00
|- вул.Фастівська
|91
|- вул.Коновальця
|92
|- вул.Сквирське шосе
|93
|- вул.І.Кожедуба
|94
|- вул.Є.Деслава
|95
|- вул.В.Чорновола
|96
|- вул.Росьова
|97
|- просп.Князя Володимира
|ПКД
|98
|- вул.Павличенко
|ПКД
|99
|- вул.Грибоєдова
|100
|Капітальний ремонт мостів та шляхопроводів (в. т. ч. ПКД)
|650,0
|вул. Сквирське шосе (шляхопровід "Горбатий міст")
|ПКД
|101
|вул. Дружби (міст через р. Рось)
|
ПКД