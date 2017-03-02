Перелік вулиць Білої Церкви, які відремонтують у 2017 році

У міському бюджеті Білої Церкви на 2017 рік передбачено близько 14 млн. грн. на капітальний ремонт дорожнього покриття. Ремонт деяких об’єктів інфраструктури, наприклад, мостів та шляхопроводів, буде здійснюватися на умовах співфінансування з бюджетів різних рівнів. До вашої уваги перелік назв вулиць, запланованих до ремонту чи виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт.

Ця інформація може змінюватися в залежності від виробничих потреб (перерозподіл коштів, необхідність додаткового фінансування певних напрямків, зміна рішення депутатами Білоцерківської міської ради тощо). На деякі з даних об’єктів передбачено кошти лише для виготовлення проектно-кошторисної документації (ПКД). Роботи на цих вулицях розпочнуться у разі додаткових надходжень до міського бюджету або будуть виконуватися в наступному році.

№ Найменування витрат Загальна сума фінансування

тис. грн. Адреса 1 Капітальний ремонт доріг (в т.ч. ПКД) 6 435,00 - б-р Олександрійський 2 -вул.Партизанська (в р-ні буд.№38) 3 -вул.М. Лозовика 4 -вул.А. Соловяненка 5 -вул. Чайковського друга 6 -вул. Мельника 7 -вул. Чехословатська 8 -вул. Нова 9 -пров. Лазаретний перший ПКД 10 -вул. Г. Сагайдачного 11 -вул. Січових Стрільців 12 -вул. Челюскінців, пров. Челюскінців 13 -вул. Леваневського ПКД 14 -вул. Котляревського 15 -вул. Піщана друга (подано область) ПКД 16 -п-кт. Кн. Володимира (від вул. Шевченка до мосту) (подано область) ПКД 17 - вул. Кобзаря (пропозиція на область) ПКД 18 - вул. Гетьмана Пилипа Орлика (пропозиція на область) ПКД 19 - вул. Залузька (пропозиція на область) ПКД 20 -вул. Молодіжна 21 -вул. І.Кожедуба 22 -вул.8-го Березня 23 -вул. Піщана Перша 24 -вул. Новоселівська 25 -вул. Ш.Алейхема 26 -вул. Панфілова 27 -вул. О.Теліги 28 -вул. Л.Українки 29 -вул. І.Гонти 30 -вул. Річна 31 -пров. Річковий 32 -пл. Перемоги 33 -вул. Інтенданська ПКД 34 -вул. Київська ПКД 35 -вул. Сквирське шосе (Військбуд - Площа Перемоги) 36 -вул. Короленка ПКД 37 -пров. І.Франка ПКД 38 -вул. Воєводіна ПКД 39 -вул. Привокзальна ПКД 40 -вул. В.Симоненка ПКД 41 -вул. Заводська ПКД 42 -вул. Театральна ПКД 44 Капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів( в т.ч. ПКД) 5 000,00 - вул. Леваневського, 55,57 45 - вул. Таращанська, 161, 163а 46 - вул. Вернадського, 4,6 47 - пров. Інституцький, 3,4 48 - вул. Леваневського, 38,42 49 - вул. В. Стуса, 34 50 - вул. Вокзальна, 22 51 - вул. Леваневського, 73,63,61 52 - вул. Леваневського, 22 53 - вул. Я. Мудрого, 10,5/13 54 - б-р Олександрійський 62 55 - б-р Олександрійський 60 56 - б-р Олександрійський 64 57 - б-р Олександрійський 66 58 - вул. Молодіжна, 34 59 - вул. Січневий прорив, 33 60 - вул. Турчанінова, 18 61 - вул. Некрасова, 99 62 - вул. Таращанська, 155 63 - пров. Інститутський, 1,2 64 - пров. Грузинський, 15,23 65 - вул. Зелена, 28,30 66 - вул.Томилівська 50,50/1,50/2 67 - вул.Раскової 60,61,61а 68 - вул.Я.Мудрого 16/2 ПКД 69 - вул.Леваневського 36 70 - вул.Леваневського 40 71 - вул.Грибоєдова 28 ПКД 72 - вул.Грибоєдова 36 ПКД 73 - вул.Грибоєдова 42 ПКД 74 - вул.Грибоєдова 54 ПКД 75 - вул.Я.Мудрого 42 ПКД 76 - вул.Я.Мудрого 48 ПКД 77 - вул.Павличенко 38 ПКД 78 - вул.Павличенко 44 ПКД 79 - вул.Павличенко 59 ПКД 80 - вул.Павличенко 51 ПКД 81 - вул.Павличенко 79 ПКД 82 - вул.Павличенко 63 ПКД 83 - вул. Шевченко, 118 ПКД 84 - вул.Леваневського 30 ПКД 85 - вул.І.Кожедуба 175 ПКД 86 - вул.І.Кожедуба 167 ПКД 87 - вул.Дачна 44 ПКД 88 - вул.Декабристів 75 ПКД 89 - вул.Дачна 66 ПКД 90 Капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. ПКД) 2000,00 - вул.Фастівська 91 - вул.Коновальця 92 - вул.Сквирське шосе 93 - вул.І.Кожедуба 94 - вул.Є.Деслава 95 - вул.В.Чорновола 96 - вул.Росьова 97 - просп.Князя Володимира ПКД 98 - вул.Павличенко ПКД 99 - вул.Грибоєдова 100 Капітальний ремонт мостів та шляхопроводів (в. т. ч. ПКД) 650,0 вул. Сквирське шосе (шляхопровід "Горбатий міст") ПКД 101 вул. Дружби (міст через р. Рось) ПКД

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради