Коли у Білій Церкві нарешті буде вирішена проблема безпритульних тварин?

У Білій Церкві тривалий час не вирішується проблема з безпритульними тваринами, про що неодноразово зауважують мешканці міста, у тому числі на сторінці міського голови Геннадія Дикого у ФБ. Спробуємо з’ясувати, що планує та чи планує взагалі щось робити влада у цьому напрямку.

На прес-конференції, що відбулася 13 березня, міський голова Геннадій Дикий на запитання журналіста БЦ News, коли у місті з’явиться притулок для тварин, відповів: «Я хотів би щоб ми всі зрозуміли: притулок – для тимчасового перебування тварин, там тварина знаходиться на час лікування та стерилізації, після чого її повертають на постійне місце перебування. У нас більше 2 500 безпритульних тварин на вулицях міста.

Тому повинна проводитися робота з вихованням мешканців міста, щоб вони розуміли: купуючи тварину, вони беруть на себе відповідальність. Проект притулку закінчений, це буде клініка з вольєрами. Орієнтовна вартість будівництва 5 млн грн. Я дав доручення Агенції стратегічного розвитку залучити іноземні кошти для будівництва притулку. Будувати притулок за власний кошт, лише вольєри, без клініки, не можна. Так, це буде дешевше. По такому принципу пішли інші міста України. Проте там тварини скупчуються, частіше хворіють і гинуть. Такий притулок перетворюється на тваринний концтабір».

Ось так мешканці міста просять міського голову в соцмережі звернути увагу на проблему

Хоча минулого року на своїй першій прес-конференції Геннадій Дикий обіцяв, що до початку літа-2016 має бути вирішене питання з безпритульними тваринами, всі стерилізовані та щеплені безпритульні тварини мають утримуватися у створеному притулку. При цьому міський голова казав тоді: «Собаки, які відловлюються та стерилізуються не мають випускатися на вулицю. Вони будуть жити у притулку, питання харчування я теж знаю, як вирішити. Питання з місцем вирішене. Це буде в районі звалища. Там немає житлових забудов , тобто ці собаки там зможуть спокійно доживати віку, не заважаючи людям, не лякаючи їх». Як бачимо, за рік позиція міського голови кардинально змінилася.

Тож, з нинішніх слів мера стає очевидним той факт, що притулок у нашому місті буде тоді, коли іноземці дадуть нам грант на його будівництво. Та навіть, якщо він і буде, то виконуватиме функцію, радше, ветеринарної лікарні, ніж притулку та ніяк не вплине на скорочення тварин у місті.

Водночас ситуація з безпритульними тваринами у місті викликає серйозну загрозу життю та здоров’ю мешканців. БЦ News отримав інформацію від Білоцерківського міського відділу лабораторних досліджень щодо кількості покусаних тваринами громадян. Ці дані зачитувалися на засіданні протиепізоотичної комісії при Білоцерківській міській раді, тож вони добре відомі білоцерківських можновладцям. За даними спеціалістів відділу, у 2016 році за медико-антирабічною допомогою звернулося 502 особи, постраждалих від укусів тваринами, з них 24% провели щеплення проти сказу.

За 2 місяці 2017 року було покусано 67 осіб, з них 32% отримало щеплення, що свідчить про те, що збільшилася кількість укусів саме безпритульними тваринами.

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Щорічна потреба у вакцині проти сказу 600-800 доз для нашого міста. При цьому станом на кінець лютого 2017 року у наявності було лише 36 доз таких вакцин для дітей та 84 дози для дорослих.

Проект притулку для тварин

Ці факти красномовніше за будь-які емоційні заяви говорять про критичну ситуацію зі збільшенням популяції безпритульних тварин у Білій Церкві.

Значних зусиль для вирішення цієї проблеми докладає Департамент житлово-комунального господарства БМР, який упродовж кількох років зробив у цьому напрямку чимало кроків: проводиться щеплення та стерилізація безпритульних тварин, розроблений проект притулку, підготовлені проекти рішень про Правила утримання тварин та Програма регулювання чисельності безпритульних тварин, проведено низку круглих столів за участю організацій, що захищають права тварин тощо.

Так, у 2015 році було стерилізовано і щеплено 350 тварин (всі вони мають на вусі зелену кліпсу), а у 2016 році – 411 (синя кліпса).

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Програма охорони та захисту тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Біла Церква на 2017-2021 роки передбачає низку заходів, а саме: відлов та стерилізацію тварин, транспортування та ідентифікацію тварини, її тимчасове утримання, передбачені випадки, коли можна проводити евтаназію, і, звісно ж, вартість робіт з будівництва притулку, стерилізації, закупівлі ліків, вакцин тощо. У документі зазначено, що стерилізація безпритульних тварин протягом 2017-2021 років дозволить довести чисельність безпритульних тварин до мінімального рівня, комфортного для міського середовища.

Проте це лише проект програми, поки що вона не розглянута та не затверджена Білоцерківською міською радою. А тому, на жаль, за відсутності ефективних і швидких дій з боку міської влади Білої Церкви в цьому напрямку мешканці міста змушені вирішувати проблему самотужки, часто просто отруюючи тварин, які зграями селяться біля магазинів, базарів, на прибудинкових територіях тощо.

P.S. Нагадаємо білоцерківцям, що кандидати в депутати від Об'єднання "Самопоміч" у Білій Церкві, від якого балотувався і нинішній мер Геннадій Дикий, обіцяли за два роки створити притулок для тварин у нашому місті. Термін обіцянки спливає рівно через 7, 5 місяців...