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Горбатий міст і міст на Заріччя обіцяють відремонтувати цього року

  • Вівторок, бер. 14 2017
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Горбатий міст і міст на Заріччя обіцяють відремонтувати цього року

13 березняна прес-конференції міський голова Геннадій Дикий розповів, коли почнеться ремонт доріг у місті. Зараз, за його словами, латають ями із застосуванням холодного асфальту, а як тільки потеплішає, почнуть звичайне асфальтування доріг, а їх цього року заплановано до ремонту 40. Почнуть роботи з магістральних. При цьому міський голова не називав назв вулиць, де відбудеться ремонт дорожнього полотна.

Також, за його словами, минулого року дороги ремонтували якісно. Складено лише 4 дефектних акти, по яким виконавці робіт власним коштом усунуть недоліки ремонту дорожнього покриття.

«Особливі нарікання від білоцерківців надходять щодо критичного стану Сквирського шосе. Хочу наголосити, що   в минулому році капітальний ремонт цієї дороги було розпочато областю. Проте, з невідомих мені причин,  було лише зрізано покриття й нічого не зроблено,  аж поки не випав сніг, – відмітив Геннадій Дикий. - Ми не будемо чекати, а за рахунок коштів міського бюджету першочергово зробимо Сквирське шосе та ті дороги, які були заплановані, але не завершені в минулому році».

Проінформував міський голова й про те, коли будуть ремонтуватися мости. У цьому році заплановано укладання договорів з будівельними компаніями щодо проведення ремонту шляхопроводів над залізницею «Горбатий міст» та по вул. Князя Володимира.

Документи на розробку проектно-кошторисної документації щодо ремонту шляхопроводу над залізницею по вул. Князя Володимира подані до відповідних установ.

Ремонту шляхопроводу «Горбатий міст» передбачатиме повне перекриття руху по ньому для транспортних засобів терміном на 2-3 місяці. Такий ремонт забезпечить відновлення покриття та кріплень мосту, а також створить необхідні умови для руху по ньому вантажного транспорту.

На мосту по вул. Дружби облаштують системи водовідведення та реконструкцію пішохідної частини, замінять відбійники, огорожі, встановлять освітлення.

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Опубліковано в ЖКГ

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