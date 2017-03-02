Тариф на опалення за лютий у Білій Церкві знизився

Зокрема, у таких будинках тариф становитиме 28, 45 грн за кв м.
Нагадаємо, вартість опалення для будинків без лічильників у Білій Церкві в опалювальному періоді 2016-2017 рр. становив:
- жовтень – 11, 62 грн за кв м
- листопад – 23, 54 грн за кв м
- грудень – 29, 32 грн за кв м
- січень – 43, 57 грн за кв м
Вартість нарахування залежить від погодніх умов та кількості будинків по місту, які обладнані тепловими лічильниками.
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Також, завітавши на сайт КП "Білоцерківтепломережа" ви можете дізнатися, яка вартість опалення у вашому будинку, якщо він обладнений тепловим лічильником, а також обсяг заборгованності будинку за послугу опалення.