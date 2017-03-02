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Тариф на опалення за лютий у Білій Церкві знизився

  • П'ятниця, бер. 10 2017
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Тариф на опалення за лютий у Білій Церкві знизився

КП "Білоцерківтепломережа" оприлюднили розмір тарифу для будинків, де немає приладів обліку тепла. 

Зокрема, у таких будинках тариф становитиме 28, 45 грн за кв м.

Нагадаємо, вартість опалення для будинків без лічильників у Білій Церкві в опалювальному періоді 2016-2017 рр. становив:

- жовтень – 11, 62 грн за кв м

- листопад – 23, 54 грн за кв м

- грудень – 29, 32 грн за кв м

- січень – 43, 57 грн за кв м

Вартість нарахування залежить від погодніх умов та кількості будинків по місту, які обладнані тепловими лічильниками. 

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Також, завітавши на сайт КП "Білоцерківтепломережа" ви можете дізнатися, яка вартість опалення у вашому будинку, якщо він обладнений тепловим лічильником, а також обсяг заборгованності будинку за послугу опалення.  

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Опубліковано в ЖКГ
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Чи потрібна місту гаряча вода?

Так, звичайно - 41.3%
Ні, вже всі поставили бойлери, так дешевше - 16.1%
Я взимку користуюся гарячою водою, а влітку - бойлером - 5.6%
Треба не тільки воду відключити, а й опалення зробити автономним і не залежати від монополіста - 34.3%
Треба установити бойлери у школах, садочках і лікарнях замість централізованого постачання гар. води - 2.8%

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