Тариф на опалення у Білій Церкві за лютий знизився

КП "Білоцерківтепломережа" оприлюднили розмір тарифу для будинків, де немає приладів обліку тепла.

Зокрема, у таких будинках тариф становитиме 28, 45 грн за кв м.

Нагадаємо, вартість опалення для будинків без лічильників у Білій Церкві в опалювальному періоді 2016-2017 рр. становив:

- жовтень – 11, 62 грн за кв м

- листопад – 23, 54 грн за кв м

- грудень – 29, 32 грн за кв м

- січень – 43, 57 грн за кв м

Вартість нарахування залежить від погодніх умов та кількості будинків по місту, які обладнані тепловими лічильниками.

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Також, завітавши на сайт КП "Білоцерківтепломережа" ви можете дізнатися, яка вартість опалення у вашому будинку, якщо він обладнений тепловим лічильником, а також обсяг заборгованності будинку за послугу опалення.