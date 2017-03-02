Як передати показники лічильника електроенергії, аби не стояти у черзі?

Громадяни за старою звичкою хочуть вирішити свої питання у живому спілкуванні з операторами

Білоцерківці часто зіштовхуються з тим, що у квитанціях за електроенергію показники значно перевищують ті, які показує квартирний лічильник електроенергії. Тож громадяни йдуть у офіс ПАТ «Київобленерго», аби подати точні показники та не переплачувати. Виникають черги, споживачі нервують і часто звертаються до журналістів з питанням, чому не працюють контактні телефони. Журналіст БЦ News особисто побував у кол-центрі та побачив, як він працює, а також дізнався, як можна уточнювати свої показники, не витрачаючи час та нерви на дороги і черги.

Кол-центр ПАТ «Київобленерго» знаходиться у Білій Церкві на 4 поверсі офісу, по вулиці Офіцерській. Зателефонувати туди можна за номером: (044) 459-07-40 або за номером (04563) 15-05. Оператори приймають дзвінки з питань відсутності світла та передачі показників. На номер одночасно може додзвонитися 60 споживачів. Проте додзвонитися все одно важко, хоча працівники кол-центру постійно приймають дзвінки. Часом на одному телефоні черга із дзвінків становить 27-30 абонентів. Чому так? Річ у тім, що кол-центр обслуговує всю Київську область, а не лише Білу Церкву.

Ось так виглядає кол-центр ПАТ "Київобленерго", який обслуговує всю Київську область

Тож керівник кол-центру Юлія Козирєва радить для передачі показників скористатися кількома можливими варіантами, які не заберуть у споживачів багато часу та сил.

Можна передати показники СМС-повідомленням чи електронним листом. Про це детальніше читайте ТУТ

А можна залишити голосове повідомлення. Для цього потрібно мати телефон, який працює у тоновому режимі.

Телефонуєте до кол-центру за номером (044) 459-07-40 або за номером (04563) 15-05. Далі натискаєте на телефоні зірочку (*) для переведення телефону у тональний режим. Потім обираєте меню самообслуговування, натиснувши «1», далі прийом пропозицій, натиснувши «4», залишаєте усне повідомлення після звукового сигналу, натиснувши «1».

Отже, порядок дій:

(044) 459-07-40 або (04563) 15-05

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Запис триває 30 сек, за цей час ви маєте продиктувати всі цифри свого особового рахунку (вказаний на квитанції ось так o/р), далі вказати показники лічильника, назвати дату дзвінка та лишити свій номер телефону для можливого зв’язку з вами. Так слід робити кожного 1 числа місяця, і вам не доведеться вистоювати в чергах.

Робота операторів не з легких: доводиться не лише показники записувати чи заявку про ліквідацію аварії, але й вислуховувати скарги

Звичайно, людям похилого віку можливо буде складно освоїти ці речі самостійно, тож енергетики просять дітей та внуків, молодших родичів, знайомих, сусідів допомоги літнім абонентам, аби ті не змушені були щомісяця їздити в офіс «Київобленерго» для передачі показників.