Депутати відмовилися гарантувати погашення боргів Тепломережі

23 лютого на сесії Білоцерківської міської ради розглядали, але не підтримали, ще одне спірне питання: про реструктуризацію боргу КП «Білоцерківтепломережа». Борг становить 75 млн. грн., з них 26 млн. грн – це пені та штрафи, які можна було списати, якби це рішення було вчасно розглянуте.

Проект рішення про реструктуризацію передбачав, що Білоцерківська міська рада зобов'язується виступити гарантом виконання зобов'язань КП «Білоцерківтепломережа» щодо погашення заборгованості у суму 49, 3 млн. грн., яка накопичилася до 31 грудня 2016 року. Якби такий документ міська рада підтримала, то держава погодилася б списати з нашого комунального підприємства ще 26 млн. грн. штрафів і пені, які накладені на підприємство за невчасну оплату газу. А невчасно Тепломережа оплатила, бо держава невчасно компенсувала субсидії.

Депутати не підтримали це рішення. По-перше, вони не згодні з тим, що міська рада буде гарантом боргів комунального підприємства. Наприклад, депутат Володимир Вовокотруб зазначив, що спершу тимчасова контрольна депутатська комісія має вивчити, як накопичувався цей борг і які тарифи були економічно необґрунтованими.

Депутат Олександр Ореховський звернув увагу на те, що проект рішення не був вчасно оприлюднений, хоча його обговорення відбувалося на профільний депутатській комісії. Юрій Балас додав, що після обговорення проекту рішення керівництву Тепломережі поставили низку запитань, але відповіді на них так і не отримали.

За словами заступника міського голови Валерія Гнатюка, є вірогідність, що погашати борги Тепломережі доведеться з бюджету місті, але не відразу всі 49 млн. грн, а упродовж 5 років по 10 млн. грн. Також, за його словами, у разі не прийняття рішення, можливо, що підприємство буде оголошено банкротом або доведеться сплатити з міського бюджету всі 75 млн. грн.

На що депутат Київської обласної ради Максим Запаскін зазначив, що нічого страшного у банкрутстві немає. «Якщо при таких тарифах, як ми сплачуємо, підприємство все одно має борги, то я не знаю з чого воно погасить їх. Не треба боятися процедури банкрутства. Майно все одно лишається у власності громади, створимо нову організацію», - вважає Максим Запаскін.

На це Валерій Гнатюк відповів, що підприємство потроху погашає борги, адже на момент розгляду цього проекту рішення на комісії борг був 62 млн. грн, а нині зменшився до 49 млн. грн.

Міський голова Геннадій Дикий такими підходами обласного депутата обурений, він нагадав, що Київська обласна рада виділила кошти на погашення боргів аналогічних підприємств у Тетіїві та Кагарлику. Але при цьому не спростовував той факт, що дійсно з міського бюджету доведеться заплатити ці 49 млн. грн. боргу. Для порівняння: весь бюджет розвитку Білої Церкви у 2016 році становив 150 млн. грн.

Урешті-решт депутати не підтримали цей проект рішення. Та навіть якби й підтримали, то все одно запізнилися рівно на два дні, адже 21 лютого Кабінет міністрів сформував реєстр підприємств, які зможуть врегулювати заборгованість за спожиті електроносії, у тому числі списати штрафи та пені.

Риторичне запитання: чому, якщо рішення було надто важливим і давало змогу зменшити борг Тепломережі на 26 млн. грн., його так пізно підготували до розгляду?