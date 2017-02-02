Чому білоцерківці стали більше платити за опалення?

На прес-конференції, що відбулася 13 лютого, заступник директора КП «Білоцерківтепломережа» Сергій Ходань пояснив, чому виріс тариф на опалення за січень 2017 року та чому у будинках з лічильником мешканці платять більше, ніж там, де приладу обліку теплової енергії немає.

Сергій Ходань нагадав, що у Білій Церкві, завдяки активному встановленню теплових лічильників за кошт міського бюджету у 2016 році, будинків з приладами обліку тепла стало більше половини. А це дозволило застосувати для обчислення вартості тепла постанову КМУ №865 від 30 листопада 2016 року. Документ передбачає, що тариф для будинків, не обладнаних приладами обліку теплової енергії, встановлюється на підставі середньозваженого споживання теплової енергії в будинках з лічильниками. Таким чином, мешканцям будинків без лічильників перерахували тариф за листопад та грудень у бік зменшення.

Проте, за словами Сергія Ходня, частина лічильників у місті були встановлені за кошт самих мешканців упродовж 1998-2000 років, ці лічильники часто виходять з ладу та показують некоректні показники. Приміром, у деяких будинках тариф за грудень сягав 50 грн за кв м, а в інших – всього 16 грн. за кв м. Такі лічильники були зняті на повірку. Тож кількість будинків з лічильниками у Білій Церкві знизилася і тепер їх менше половини, а відтак вартість опалення будинків без лічильників нараховують по іншій постанові КМУ №1037 від 30.10.2015, яка передбачає врахування температури довколишнього середовища, а так як січень у нас був холодний, то і вартість опалення зросла.

Таким чином, вартість опалення для будинків без лічильників:

- жовтень – 11, 62 грн за кв м

- листопад – 23, 54 грн за кв м

- грудень – 29, 32 грн за кв м

- січень – 43, 57 грн за кв м

Для будинків, де були лічильники, але наразі вони демонтовані, плата за опалення нараховується згідно постанови КМУ №630 від 21 липня 2005 року, яка передбачає, що тариф має бути на рівні середньомісячного показника будинкових засобів обліку за попередній опалювальний період.

За словами Сергія Ходаня, нині у будинках, які мають лічильники, громадяни сплачують за опалення в середньому 43-48 грн за кв м. Нагадаємо, у будинках без лічильника тариф однаковий для всіх - 43, 57 грн за кв м

І це ще не все. За словами пана Ходаня, у будинках, де немає лічильників, мешканці, які отримують пільги та субсидії, мають 100% відшкодування за опалення. У той же час мешканці, що мають пільги та субсидії, в будинках, де є лічильники, отримують відшкодування лише на рівні 29, 33 грн. за кв м, решту повинні відшкодовувати за власний рахунок.

Виходить, що мешканці, де у будинку є лічильник, опинилися в гіршому становищі, ніж ті, де лічильника немає. Така ситуація викликала подив у міського голови Білої Церкви.

«Ці цифри, що вам озвучили, вважаю некоректними. Я доручив Департаменту житлово-комунального господарства провести перевірку, як проводиться нарахування. Про результати перевірки проінформуємо. Водночас, хочу зазначити, що відбулася сесія, на якій затверджено 6 млн. грн. на подальше встановлення лічильників, в першу чергу на великі будинки. Проте лічильник не зекономить тепло. Його економить утеплення будинку, технічного поверху, підвалів, заміна вікон. Будемо спільно з мешканцями займатися цими питаннями, програми відповідні прийняті, гроші закладені. Держава надає відшкодування «теплого» кредиту», - зазначив міський голова Геннадій Дикий.